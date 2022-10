El cruce entre Diego Brancatelli y Gabriela Cerruti por los dichos de Alfa de Gran Hermano

“Tenemos la decisión de no dejar pasar nada más porque no se puede decir cualquier cosa de la gente. No vale todo en nombre de una cierta libertad. Nos pareció que es muy importante que se salga a marcar que no se puede decir cualquier cosa ni en ese tipo de programa ni en cualquier otro”, dijo Cerruti esta mañana en medio de la controversia que se generó luego de que saliera en las redes sociales al cruce de las afirmaciones de Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, en Gran Hermano.