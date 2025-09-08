Grave: reconocido stream libertario reconoció que hay un centro de trolls pago a favor del Gobierno

La denuncia pública de Sarubbi al reconocer la existencia de un grupo de trolls en redes sociales pago para operar a favor de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei habría salpicado también a Fernando Cerimedo, uno de los señalados por la filtración de los audios de las coimas.

Cerimedo es un consultor que asesoró al Gobierno en el área de Comunicación Digital. Su esposa, Natalia Basil, se desempeñó como una de las directoras de la Agencia Nacional de Discapacidad hasta noviembre del 2024, bajo las órdenes del ahora extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Días previos a las elecciones, el consultor político desestimó que la filtración de los audios se tratase de una “operación” - tal como denunció el Gobierno - y, en cambio, responsabilizó a Spagnuolo.

“El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, analizó Cerimedo, alejándose de la postura del Gobierno.

Como si fuera poco, el propio consultor se había referido a los resultados de las elecciones, con errado pronóstico: “Va a tener un resultado mixto”, sostuvo entonces tras aclarar que “La Libertad Avanza va a ganar en algunas secciones, en otras le va a costar más”.