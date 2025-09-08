Grave: reconocido stream libertario reconoció que hay un centro de trolls pago a favor del Gobierno
En el stream oficialista "Carajo" apuntaron contra la existencia de un "trollcenter pago” por las encuestas sobre las elecciones.
El arrollador triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires fue un baldazo de agua fría para los seguidores de La Libertad Avanza dado a que, en la previa de la jornada electoral, muchas encuestas pronosticaban una victoria del peronismo, pero nadie anticipó la diferencia de 13 puntos.
Sin dudas, la diferencia de votos fue la gran sorpresa de la jornada y uno de los factores que más afectó en los ánimos de los libertarios, al punto que Carajo uno de los streamings más oficialistas no solo apuntó contra las encuestas - que hablaban de un “empate técnico” - sino que también denunció la existencia de un “trollcenter pago”.
“Veíamos que había muchas encuestadoras que la pifiaron como siempre, pero también vimos mucho ‘trollcenter pago’ diciendo que esto iba a ser parejo. Y quiero que se entienda esa distinción”, lanzó este lunes por la mañana el periodista Alejandro Sarubbi Benítez en su programa “La Trinchra”.
Sobre ese punto, remarcó: “Hay un trollcenter pago que está diciendo cualquier pelot... y estamos viendo los resultados de eso, es algo que no se puede desconocer”.
La denuncia pública de Sarubbi al reconocer la existencia de un grupo de trolls en redes sociales pago para operar a favor de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei habría salpicado también a Fernando Cerimedo, uno de los señalados por la filtración de los audios de las coimas.
Cerimedo es un consultor que asesoró al Gobierno en el área de Comunicación Digital. Su esposa, Natalia Basil, se desempeñó como una de las directoras de la Agencia Nacional de Discapacidad hasta noviembre del 2024, bajo las órdenes del ahora extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
Días previos a las elecciones, el consultor político desestimó que la filtración de los audios se tratase de una “operación” - tal como denunció el Gobierno - y, en cambio, responsabilizó a Spagnuolo.
“El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, analizó Cerimedo, alejándose de la postura del Gobierno.
Como si fuera poco, el propio consultor se había referido a los resultados de las elecciones, con errado pronóstico: “Va a tener un resultado mixto”, sostuvo entonces tras aclarar que “La Libertad Avanza va a ganar en algunas secciones, en otras le va a costar más”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario