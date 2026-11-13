Los salarios empataron con la inflación en septiembre: qué trabajadores lograron ganarle

¿Cuánto aumentaron los salarios en los últimos 12 meses?

Al observar la evolución interanual, el índice general de salarios acumuló una suba del 34,3%. El resultado estuvo 0,9 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada durante el mismo período, que alcanzó el 33,4%.

Por sectores, los trabajadores privados registrados tuvieron una mejora del 31,2%, el mismo porcentaje que los empleados públicos. En tanto, las remuneraciones del sector privado no registrado avanzaron un 45,8%.

Por otra parte, entre enero y septiembre, el índice general de salarios acumuló un incremento del 26,7%, frente a una inflación del 23,6% en esos nueve meses.