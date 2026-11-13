Los salarios empataron con la inflación en septiembre: qué trabajadores lograron ganarle
Las remuneraciones de los trabajadores formales aumentaron 1,9% durante el noveno mes de 2026, en línea con el IPC.
El INDEC publicó el informe de salarios correspondiente a septiembre de 2026 y los datos mostraron un comportamiento dispar entre los distintos sectores laborales. Mientras que los trabajadores registrados consiguieron una actualización de sus ingresos equivalente a la inflación mensual, el indicador general quedó por debajo de la suba de precios.
De acuerdo con el organismo estadístico, el índice de salarios registró un incremento del 1,3% en septiembre, frente a una inflación del 1,9%. Esto representó una diferencia negativa de 0,6 puntos porcentuales respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La situación fue diferente para quienes tienen empleos registrados. En ese segmento, las remuneraciones avanzaron un 1,9%, el mismo porcentaje que la inflación del período. Al desagregar los números, el sector privado registrado tuvo una mejora del 1,9%, mientras que los empleados públicos recibieron un incremento promedio del 1,8%. En contraste, los salarios del sector privado no registrado retrocedieron un 0,8%.
¿Qué pasó con los sueldos públicos y privados?
El relevamiento del INDEC también expuso diferencias dentro de la administración pública. Los trabajadores nacionales consiguieron un aumento del 3,5% durante septiembre y lograron superar la inflación del mes. En cambio, los empleados de las administraciones provinciales tuvieron una actualización del 1,3%, por debajo del avance de los precios.
De esta manera, el comportamiento de los salarios volvió a mostrar diferencias importantes según la situación laboral y el ámbito de empleo. Mientras algunos sectores consiguieron mantener su poder adquisitivo, otros quedaron rezagados frente al costo de vida.
¿Cuánto aumentaron los salarios en los últimos 12 meses?
Al observar la evolución interanual, el índice general de salarios acumuló una suba del 34,3%. El resultado estuvo 0,9 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada durante el mismo período, que alcanzó el 33,4%.
Por sectores, los trabajadores privados registrados tuvieron una mejora del 31,2%, el mismo porcentaje que los empleados públicos. En tanto, las remuneraciones del sector privado no registrado avanzaron un 45,8%.
Por otra parte, entre enero y septiembre, el índice general de salarios acumuló un incremento del 26,7%, frente a una inflación del 23,6% en esos nueve meses.
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