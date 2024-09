Guillermo Francos apuntó contra Juan Grabois tras los incidentes en Ezeiza: "Muy agresivo"

“Cualquier reacción violencia no tiene sentido y no sirve para superar los momentos complejos gracias a los señores como Grabois que han llevado al país a esta situación de pobreza y confrontación”, agregó.

Juan Grabois - Ezeiza “¿A quién le robé ? Alguien que me diga a quién le robé”, gritaba Grabois mientras intentaba zafarse de la Policía

El escándalo de Grabois sucedió cuando el dirigente social regresaba de su viaje a Roma, donde mantuvo un encuentro con el Papa Francisco. El Sumo Pontífice fue muy crítico con el Gobierno durante el encuentro con Movimientos Populares en el Vaticano y lanzó: "El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”.

Al respecto, Guillermo Francos remarcó que la postura del Papa Francisco es “equivocada” y que expresa “una posición política".

“El Papa Francisco no debería expresarse de esta forma con respecto a la situación política en la Argentina porque lo que no hace es analizar la historia completa. Toma una visión, y no dice cómo se llegó”, afirmó Francos en una entrevista al TN, y planteó: “Más allá del cariño personal, me parece que está equivocado en términos políticos”.

“Me da la sensación de que es un poco la fracción de un peronismo”, remarcó Francos y consideró que no le parece correcto que “el líder de la Iglesia, que es de todos tenga que expresarse por una fracción”.

“Tampoco creo que fuera la opinión histórica de Francisco cuando era Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, y recuerdo las cosas que planteó contra algunas actitudes del kirchnerismo”, recordó.

Respecto a la denuncia del Papa sobre que uno de los ministros del Gobierno recibe “coimas”, Francos fue contundente: “Si tiene pruebas, que lo diga expresamente”.