Diputados debate la modificación a la Ley de los DNU

Por eso otro punto "caliente" para la sesión de este 8 de octubre a las 12 es que los diputados de la oposición buscan interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para saber por qué el Poder Ejecutivo sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad (tras el rechazo del Congreso al veto de Javier Milei), pero dejó en suspenso su aplicación por un tecnicismo.

De no proveer respuestas satisfactorias, es decir, si Guillermo Francos no se presenta con una reasignación de partidas para implementar la ley, el sector más duro de la oposición ya planteó la posibilidad de una moción de censura en Diputados.

Esa moción de censura es un mecanismo contemplado en la Constitución Nacional para que la Cámara baja del Congreso pueda remover al Jefe de Gabinete -en este caso, a Guillermo Francos- justamente por una cuestión política.