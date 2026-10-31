Guillermo Michel le pide a la AGN una auditoría integral de la "privatización" de AySA

El legislador nacional y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas le remitió la presentación a Juan Manuel Olmos, presidente del organismo de control, pidiendo “dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.”.