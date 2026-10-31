Guillermo Michel le pide a la AGN una auditoría integral de la "privatización" de AySA
El legislador nacional y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas le remitió la presentación a Juan Manuel Olmos, presidente del organismo de control.
El diputado Guillermo Michel solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) una revisión integral sobre el proceso de privatización de AySA.
El legislador nacional y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas le remitió la presentación a Juan Manuel Olmos, presidente del organismo de control, pidiendo “dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.”.
El pedido se encuadra en el artículo 7° de la Ley N° 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), norma que declaró a la empresa de agua y saneamiento como sujeta a privatización.
Los fundamentos del pedido de Guillermo Michel a la AGN por la "privatización" de AySA
En la solicitud, Michel fundamentó que el Poder Ejecutivo hizo uso de dicha autorización a través de los Decretos N° 695/2024, 493/2025, 494/2025 y 805/2025, sumado a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Economía (N° 1.198/2025, 280/2026, 543/2026, 704/2026, 1.386/2028 y 1.722/2026). Por ello, instó a la AGN a incluir el control dentro del Programa Operativo Anual 2026.
Finalmente, el diputado aclaró que el requerimiento debe llevarse a cabo “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 27.742” y fijó como plazo límite para la entrega del informe final a la Comisión Parlamentaria antes del 1° de marzo de 2027.
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