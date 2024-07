"Se quiere ir a España, ¿por qué no viene a reconocer a su hijo, por qué no me quiere dar el ADN? Me da 25 mil pesos por mes de manutención para que yo me calle. Y me dice '¿vos sabés quién es mi hijo?' Y Gustavo Valdés sabe bien de lo que estoy hablando, porque la causa de mi hijo no avanza. Pido a todos los correntinos que no me dejen sola, que hace años estoy luchando por mi hijo".

Qué dijo Gustavo Valdés sobre la denuncia por abuso contra su padre

Este viernes, Valdés dio una conferencia de prensa y se refirió a la denuncia de la mujer."El caso concreto de mi padre, es una causa que se está tramitando en juzgados de Corrientes y que, por razones que tienen que ver con la preservación del menos, no voy a hacer ningún tipo de comentarios. Pido respeto por este tema".

"Esos caranchos que están llevando a este tipo de cuestiones, son todos golpes bajos. Les aseguro que ningún ciudadano de la provincia tiene que tener problemas con acceso a la Justicia, todos tenemos que tener la posibilidad de denunciar y ventilar las cuestiones en los Tribunales ordinarios. Somos hombres de derecho y creemos en el derecho", agregó el mandatario provincial.

En ese sentido, Valdés señaló que: "Les aseguro, mi padre es un hombre que nunca ha tenido una denuncia penal a lo largo de su vida. Hoy tiene 87 años y misteriosamente aparece este tipo de denuncias que llaman la atención y tienen la conjugación de varias cosas que daremos a conocer".