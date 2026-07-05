Paro de colectivos en el AMBA: se tensa la negociación y UTA mantiene una audiencia clave
Si bien la semana inicia con servicio normal, sin paro, se espera por el resultado de la audiencia del miércoles, tras la que podrían anunciarse medidas.
El conflicto paritario entre los choferes de colectivos y las cámaras del sector empresarial sigue sumando capítulos de incertidumbre, estirando la tensión en torno a un posible paro del servicio de transporte urbano para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Con las negociaciones completamente trabadas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) apostará todas sus fichas a una nueva audiencia virtual convocada para este miércoles, considerada clave para destrabar el reclamo salarial.
Ante los rumores que circularon en las últimas horas sobre un eventual cese de actividades para este lunes 6, desde el propio sindicato llevaron tranquilidad a los usuarios y confirmaron a C5N que la discusión se postergó para mediados de semana.
"La próxima audiencia es el miércoles", señalaron, luego de que el último encuentro bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo dictara un cuarto intermedio de tres días, congelando cualquier medida de fuerza a cortísimo plazo.
Los motivos del reclamo y la postura empresarial
El malestar en las bases de la UTA se agudizó no solo por la falta de una oferta concreta para actualizar los sueldos básicos frente a la inflación, sino también por el firme rechazo gremial a la propuesta patronal de abonar el medio aguinaldo en cuotas.
Por su parte, las empresas de transporte nucleadas en las cámaras del sector volvieron a escudarse en el cuadro de ahogo financiero que atraviesa la actividad.
Las firmas sostienen que están imposibilitadas de firmar un aumento salarial hasta tanto la Secretaría de Transporte de la Nación no convalide una actualización en la estructura de costos y readecue las partidas de subsidios estatales que reciben de manera mensual.
La advertencia del gremio antes de llamar a un nuevo paro de colectivos
El estado de alerta no es nuevo. Semanas atrás, la conducción nacional de la UTA había marcado la cancha a través de un duro comunicado titulado "Los empresarios incumplen. El Estado abandona", refrendado por el propio Secretario General, Roberto Carlos Fernández.
"Una vez más, estamos en un proceso paritario trabado. Los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, 'lloran', nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas", sentenciaba el documento.
En ese mismo escrito, el gremio dejó en claro que el margen de negociación se está agotando y que no dudarán en recurrir a medidas de acción directa si las empresas persisten en su postura. "Sabemos qué medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha", advirtieron.
Por el momento, el transporte del inicio de semana está garantizado, pero el tablero quedará supeditado al resultado del cónclave virtual del miércoles.
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