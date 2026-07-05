Paro de colectivos en el AMBA: se tensa la negociación y UTA mantiene una audiencia clave

Por su parte, las empresas de transporte nucleadas en las cámaras del sector volvieron a escudarse en el cuadro de ahogo financiero que atraviesa la actividad.

Las firmas sostienen que están imposibilitadas de firmar un aumento salarial hasta tanto la Secretaría de Transporte de la Nación no convalide una actualización en la estructura de costos y readecue las partidas de subsidios estatales que reciben de manera mensual.

La advertencia del gremio antes de llamar a un nuevo paro de colectivos

El estado de alerta no es nuevo. Semanas atrás, la conducción nacional de la UTA había marcado la cancha a través de un duro comunicado titulado "Los empresarios incumplen. El Estado abandona", refrendado por el propio Secretario General, Roberto Carlos Fernández.

"Una vez más, estamos en un proceso paritario trabado. Los empresarios incumplen, nos dicen que no pueden, 'lloran', nos dicen que el Estado incumple, que cambian las reglas", sentenciaba el documento.

En ese mismo escrito, el gremio dejó en claro que el margen de negociación se está agotando y que no dudarán en recurrir a medidas de acción directa si las empresas persisten en su postura. "Sabemos qué medidas debemos tomar, dentro del marco de las leyes y la Constitución Nacional. Nos queda la lucha", advirtieron.

Por el momento, el transporte del inicio de semana está garantizado, pero el tablero quedará supeditado al resultado del cónclave virtual del miércoles.