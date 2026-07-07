"Se apaga el Estado": Javier Milei anticipó un proyecto para aplicar un "shutdown"

En esos casos, las agencias suspenden las actividades consideradas no esenciales, mientras que los servicios indispensables continúan operando con personal reducido hasta que se aprueba un nuevo presupuesto.

Paro nacional este miércoles contra los despidos en la CNEA: a qué hora empieza y quiénes adhieren

Por mucho que el país esté emocionado por el triunfo de la Selección en el Mundial 2026, el Gobierno argentino sigue en la tarea de ejecutar despidos en el sector público. Como respuesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro y movilización en rechazo a las desvinculaciones en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El Gobierno ejecutó la semana pasada 170 despidos en el CNEA, lo que representó el 50% del personal del organismo que trabajaba bajo contrato.

Las desvinculaciones fueron tanto en la sede de Bariloche como la del Centro Atómico Constituyentes, ubicada sobre Avenida General Paz 1499, en la provincia de Buenos Aires.

Justamente hacia la sede Constituyentes es que marcharán los trabajadores tanto de la CNEA como de ATE para exigir "la inmediata reincorporación de los trabajadores", y también se replicarán en las sedes de la CNEA de todo el país.

"Hacemos responsable al Poder Ejecutivo por el crecimiento del conflicto. Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar", sentenció este martes el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, para quien "lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo".

"Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados", señaló el líder sindical.

Aguiar insistió en que "el vaciamiento y el desmantelamiento de la CNEA y de los centros atómicos es una política pública de (el presidente Javier) Milei que forma parte de la entrega de nuestro país a un imperio en decadencia como es Estados Unidos".

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE

"Los despidos masivos e ilegales que intenta el Gobierno paralizan áreas claves del organismo y se traducen en un perjuicio para toda la sociedad. Los trabajadores cesanteados habían sido evaluados y en todos los casos cumplen funciones desde hace años", agregó.

Aguiar valoró que la Comisión Nacional de Energía Atómica no sólo no genera pérdidas, sino que "por el contrario, es superavitaria".

"No existe ninguna argumentación valedera que justifique este recorte que impulsa el Gobierno", adujo.

Mientras tanto, la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos de los despidos en la CNEA obligó a los trabajadores a buscar acciones públicas para mantener su reclamo visible.

El actual titular del organismo es Martín Porro, quien en reiteradas ocasiones se retiró de su oficina escoltado por la Gendarmería para evitar sentarse a dialogar.