La intempestiva razón por la que no hay clases en Buenos Aires el martes 30 de junio por paro docente
Conocé los motivos de la huelga que suspende las clases en Buenos Aires. Los gremios exigen urgentes mejoras salariales y un freno a la violencia escolar.
Este martes 30 de junio, los alumnos y las familias se verán afectados por una nueva medida gremial. El cese de las clases en provincia de Buenos Aires fue convocado por los principales sindicatos docentes, quienes reclaman urgentes mejoras salariales y exigen protocolos efectivos contra los reiterados episodios violentos en distintas escuelas.
Por qué no hay clases en Buenos Aires: el conflicto salarial
La jornada de paro provincial es impulsada de manera conjunta por los gremios AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA. Las organizaciones denuncian un "ahogo financiero" por parte de Nación y apuntan a recomponer el bolsillo de los trabajadores de la educación.
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Recomposición urgente: Exigen una propuesta concreta que permita recuperar el salario frente a la pérdida del poder adquisitivo.
Restitución del FONID: Reclaman al Gobierno Nacional la inmediata devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Apertura de paritarias: Solicitan al Gobierno Provincial la convocatoria de emergencia a la mesa de negociaciones para establecer nuevos montos.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó paritarias y el salario mínimo será de $2.578.400 para cumplir la Constitución Nacional
El reclamo por la seguridad en las instituciones educativas
Más allá de la cuestión económica, el frente sindical puso un fuerte énfasis en la necesidad de garantizar un ambiente de trabajo seguro frente al grave clima de violencia.
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Implementación de protocolos: Piden la plena vigencia del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación.
Sanciones penales: Exigen la estricta aplicación de la legislación actual para que los delitos y contravenciones en el ámbito escolar sean penalizados.
Protección integral: Reclaman al Estado Provincial medidas concretas y efectivas que protejan la integridad psicofísica de docentes, estudiantes y de toda la comunidad.
Jornadas de concientización: Solicitan la realización de Jornadas Institucionales para abordar este flagelo social de manera multisectorial.
Otras demandas centrales del frente gremial docente
Además de la recomposición de ingresos y los protocolos de seguridad, los sindicatos incluyeron otros puntos críticos en su pliego de demandas:
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Sobrecarga laboral: Denuncian el exceso de tareas y piden garantizar el respeto a la jornada de trabajo y el derecho a la desconexión total.
Escuela Técnica: Rechazan el desfinanciamiento por parte del Gobierno Nacional y exigen los recursos necesarios para sostener la Escuela Técnico Profesional.
Defensa jubilatoria: Manifiestan su profunda preocupación ante los posibles cambios en el régimen previsional que afectarían al Instituto de Previsión Social (IPS).
Cobertura de salud: Reclaman que la obra social IOMA garantice prestaciones oportunas y adecuadas para todos los afiliados del sector.
Estabilidad laboral: Ante la baja de natalidad, exigen la derogación de las Resoluciones 3367 y 333 bajo la consigna "ningún docente sin trabajo".
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