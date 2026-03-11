"Se pagan el viaje de forma personal": la picante chicana de Sacachispas contra Manuel Adorni
El "Lila" aprovechó el escándalo que sacude al jefe de Gabinete y "aclaró" cómo son las comitivas oficiales del club durante los partidos.
El club Sacachispas, fiel a su estilo disruptivo y cargado de ironía, no dejó pasar la oportunidad de sumarse a la polémica que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a través de sus redes sociales, lanzó una ácida chicana dirigida a la comitiva oficial en Nueva York, marcando un fuerte contraste entre la gestión de un club del ascenso y la administración pública.
El funcionario quedó en el ojo de la tormenta tras conocerse que incluyó a su esposa en el avión presidencial rumbo a la "Gran Manzana", polémica que se acrecentó cuando se justificó al decir que se estaba "deslomando" en ese viaje.
Utilizando su cuenta oficial de X (ex Twitter), el club de Villa Soldati publicó un comunicado "aclaratorio" sobre las comitivas del equipo para los partidos, que rápidamente se volvió viral.
“Ante la duda que se originó en estos días, queremos aclarar. Ninguna esposa del plantel ni del cuerpo técnico viajó en el micro oficial en el último partido. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada una de forma personal. Atte. El CM”, disparó la institución, haciendo clara alusión a la justificación de Adorni sobre la presencia de su cónyuge en el viaje presidencial.
No es la primera vez que el CM de Sacachispas utiliza el sarcasmo para posicionarse. El club se ha consolidado como una voz particular dentro del fútbol argentino, no solo por sus entradas creativas a la cancha, sino por su postura crítica frente a diversas políticas del Gobierno Nacional.
Mientras Adorni denunciaba en Nueva York un ataque con "inteligencia artificial" y "fake news", el club del ascenso eligió el humor terrenal para señalar lo que considera una falta de austeridad. La publicación fue celebrada por miles de usuarios que ven en Sacachispas a uno de los pocos clubes que se anima a "jugar" en el terreno de la coyuntura política con ingenio y sin filtro.
