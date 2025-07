Hasta Luis Juez desobedeció a Javier Milei y votó a favor de la emergencia en discapacidad

Sin embargo, esta vez afectado en carne propia, el senador cordobés decidió desobedecer las órdenes de Javier Milei y votó a favor de un proyecto que, como todo lo que implica una inversión estatal, enfurece al Presidente y al conjunto de la gestión anarcocapitalista y sus acólitos.

En el recinto de la cámara alta, Juez aseguró que "esta ley de emergencia en discapacidad mínimamente darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento" y dijo que hoy decidió hablar porque "alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden decir".

"Los hijos son invisibles para la sociedad, que parece observar sin realmente ver. Existe un problema en la atención y el cuidado que reciben", señalando "la necesidad de prestarles verdadera atención y apoyo", destacó.

“Quiero acompañar esta ley y pido a los senadores que acompañemos esta ley… No importa cuánto afecta, no importa qué dicen los economistas: nuestros hijos no son un número, no son una contabilidad y se merecen el mismo derecho y el mismo derecho que tenemos todos”, concluyó el cordobés, cuya hija Milagros sufre de parálisis cerebral.

