Tras reabrir la Sala de Prensa de Casa Rosada, Manuel Adorni volvió a eludir las preguntas sobre su patrimonio
Ante los renovados cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio, Manuel Adorni eludió una vez más dar respuestas y apenas se ciñó al sucinto guión que ya había leído en Diputados.
Tras el escándalo por la clausura de la Sala de Prensa de Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei decidió reabrirla este lunes, aunque con nuevas y fuertes restricciones impuestas a los movimientos de los periodistas, y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una sucinta conferencia de prensa.
En ese marco, Adorni volvió a eludir las recurrentes preguntas de los periodistas por la inusitada evolución de su patrimonio desde su desembarco en la Casa Rosada y apenas se limitó a leer el mismo guión que llevó la semana pasada a la Cámara de Diputados cuando presentó su informe sobre la marcha de la gestión.
En esa línea el Jefe de Gabinete reiteró que sus viajes "personales" no fueron ocultos e insistió: "Si tengo que dar más explicaciones en la Justicia, lo haré".
Investigado por la Justicia por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, sobre sus lujosos viajes, alguno de ellos incluso en jet privado, Adorni aseguró: "he afrontado yo mismo los gastos que realicé con mi familia" y aclaró que "jamás estuvieron ocultos" y que "no se trataron de obsequios de ningún tipo".
"Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública", explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", completó en una repuesta que leyó de un guión del que no se apartó ni un ápice.
Mientras se niega a explicar las fuentes de su exponencial crecimiento patrimonial, Adorni advirtió que "aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”. En rigor el plazo para presentar la declaración jurada vencía en mayo pero, tras el estallido del escándalo, la Oficina Anticorrupción lo prorrogó dos meses y Adorni tiene hasta fin de julio para hacerlo. “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”, insistió.
Sobre el uso personal que hace su esposa de la custodia que le brinda el Estado nacional, Adorni señaló: "Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.
Y abundó: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública".
Te puede interesar
Dejá tu comentario