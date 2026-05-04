Tras reabrir la Sala de Prensa de Casa Rosada, Manuel Adorni volvió a eludir las preguntas sobre su patrimonio

"Cumplí con mis obligaciones en la ley de ética pública", explicó y recordó que aún no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada. "Será en ese momento donde se informe el detalle de mi patrimonio", completó en una repuesta que leyó de un guión del que no se apartó ni un ápice.

Manuel Adorni Myriam Bregman

Mientras se niega a explicar las fuentes de su exponencial crecimiento patrimonial, Adorni advirtió que "aún no venció el plazo de mi última declaración jurada, ahí estará mi patrimonio actualizado”. En rigor el plazo para presentar la declaración jurada vencía en mayo pero, tras el estallido del escándalo, la Oficina Anticorrupción lo prorrogó dos meses y Adorni tiene hasta fin de julio para hacerlo. “Mi declaración jurada va a estar presentada como siempre, en tiempo y forma”, insistió.

Sobre el uso personal que hace su esposa de la custodia que le brinda el Estado nacional, Adorni señaló: "Que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional, y además se cumple siempre con la normativa aplicable”.

Y abundó: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública".