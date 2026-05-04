Contratista declaró que Manuel Adorni pagó US$245.000 en efectivo por refacciones en su casa de Indio Cua

El contratista sostuvo que “todo se pagó cash, de contado”, en referencia a la modalidad de pago por los trabajos que se realizaron en la casa.

La vivienda investigada está ubicada en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuenta con aproximadamente 400 metros cuadrados y figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, según los registros.

Según la información incorporada en la causa, la propiedad habría sido adquirida en 2024 por un valor cercano a los 120.000 dólares, una cifra inferior al monto que, según el testimonio, se destinó posteriormente a su remodelación.

En su declaración, Tabar aportó además documentación, registros de gastos, imágenes y videos del avance de obra, material que quedó incorporado al expediente judicial y será evaluado por la fiscalía. También aportó su teléfono celular donde constan llamadas y mensajes vinculadas a las reformas de la casa.