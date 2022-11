Homenaje a Hebe en Plaza de Mayo: "Tu voz y tu pensamiento serán nuestra guía"

Junto a Mrad estuvieron presentes y expresaron su enorme cariño y agradecimiento desde el escenario las Madres de Plaza de Mayo Josefa de Fiore, Visitación de Loyola, Irene de Chueque y Carmen Arias.

"¿Qué quieren que les diga con esta plaza? Yo la tengo viva a Hebe, siempre presente y voy a seguir con todos sus consejos y pensamientos, principalmente con seguir siendo la madre de todos", dijo emocionada pero firme Loyola, con sus 98 años.

Por su parte, De Fiore sostuvo que Bonafini "no se fue y no se va a ir nunca", que donde esté "nos va a dar mucha fuerza" y que "por ello tenemos que seguir", tras lo cual los miles de presentes que colmaron la Plaza de Mayo gritaron al unísono "Hebe presente, ahora y siempre".

"Aquí estamos con la fuerza, las palabras y discursos de Hebe que nos marcaron ayer, hoy y siempre y que nos van a guiar de ahora en más", expresó de Chueque, madre de la filial de Mar del Plata, y destacó que Bonafini supo darles "cariño". "Nos enseñaba a pensar en el otro, la solidaridad, nos enseñó todo", exclamó.

También estuvo presente en la multitud desde temprano la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Adelina Lara Molina, hermana de Carlos Alberto Rizzo Molina, secuestrado el 13 de diciembre de 1977.

Más recuerdos y adhesiones

Varios de los funcionarios públicos y referentes sociales también estuvieron presentes. Como el secretario de Derechos Humanos y nieto recuperado, Horacio Pietragalla Corti, quien rememoró: "Hablé con ella, reflexionamos sobre lo que me había pasado, recién había encontrado mi historia y lloramos juntos", recordó.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos (FdT) Paula Penacca evocó: "Cuando Hebe me invita a hablar por primera vez en la ronda de las Madres, yo estaba embarazadísima de mi nena Matilda, después de hablar viene y me regala una carta que le había mandado el Papa Francisco a ella y me dice 'Guardá esto y cuando Matilda sea grande, se la das y le decís que te la regalé yo'".

Para el consejero de la Magistratura Héctor Recalde, resultan "inolvidables" las visitas a Hipólito Yrigoyen 1584, la sede de la asociación, porque en esas ocasiones "el mano a mano con Hebe era muy gratificante".

"El recuerdo que más tengo en el corazón es cuando un Jueves Santo me pude poner a sus pies y lavárselos, que es el símbolo que hizo Jesús a los discípulos, el poder lavarle los pies a las Madres y a Hebe en una marcha lo llevaré siempre en el corazón", dijo el referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres Francisco "Paco" Olveira, mientras junto a miles de personas daba la vuelta completa a la Plaza de Mayo desde la calle Rivadavia.

Para la cantautora y exministra de Cultura Teresa Parodi, “es muy importante que se la recuerde como fue: una bandera, una voz que se alzaba por todos y todas", dijo y la describió como "una mujer con un gran coraje, una de las voces y de los puños alzados que hizo que la democracia vuelva a este país".

Quienes expresaron sus recuerdos y rememoraron frases imborrables de Hebe fueron también todos aquellos que fueron acercándose a la Pirámide de Mayo para dejar sus pañuelos, carteles e imágenes con frases como "Amor con amor se paga", "Resistir es combatir", "Un pueblo te llora", "Los pibes son el presente no el futuro", "El cielo está de fiesta llegó mamá Hebe" o "Tu voz y tu pensamiento serán nuestra guía".

Lo mismo con cientos de banderas que fueron atándose a lo largo y ancho de toda la Plaza con frases como "Pensando en vos siempre, siempre extrañándote", "Madres de la plaza la villa las abraza" o "30.000 veces gracias".