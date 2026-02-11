Cacerolazos contra la Reforma Laboral en el Congreso y barrios del AMBA
Mientras el Senado debate el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, vecinos de diferentes barrios porteños y localidades bonaerenses expresaron su rechazo.
En simultáneo con el tratamiento en el Senado del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, y tras una jornada signada por la tensión en las afueras del Congreso, se registraron cacerolazos tanto en esa zona como en diferentes barrios porteños.
La iniciativa que se define como el cambio más importante en las relaciones laborales desde el regreso de la democracia, se debatía este miércoles en la Cámara baja, con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso en rechazo a la iniciativa.
Como ocurrió en otras concentraciones, hubo presencia de encapuchados, por lo que se registraron incidentes, en el marco de un importante y violento operativo de seguridad.
Luego de que las fuerzas de seguridad lograran dispersar a los manifestantes, en horas de la noche volvieron a reunirse cientos de personas para protagonizar un cacerolazo contra la reforma.
En simultáneo, la protesta se repitió en diferentes barrios porteños, y también en localidades del conurbano bonaerense, según registros que se difundieron por las redes sociales.
Al menos 15 personas encapuchadas originaron la tensión con las fuerzas de seguridad en el Congreso
Un grupo de alrededor de 15 personas causó incidentes este miéres frente al Congreso mientras se desarrollaba una manifestación de organizaciones sociales, gremiales y de jubilados en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Senado.
El proyecto oficialista comenzó a ser tratado durante la tarde en el Senado y pasadas las 16 ya había un gran número de asistentes, algunos afiliados a los gremios convocados por la CGT, y otros particulares, incluidos los cientos de jubilados que cada miércoles se manifiestan en contra de los recortes a la previsión social.
En ese contexto comenzaron los disturbios por parte de un grupo de personas que, sin consignas y con las caras tapadas, buscaron provocar a los efectivos y obstruir las cámaras de televisión, como reportó el canal C5N.
