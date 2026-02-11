Cacerolazos contra la Reforma Laboral en el Congreso y barrios del AMBA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuBarrios07/status/2021742683333562763&partner=&hide_thread=false Ahora cacerolazo en Lanús, 25 de mayo y Pavón. Contra la represión de hoy y la reforma laboral de Milei

El CESACO junto a vecinos Autoconvocadxs libertad a todxs lxs detenidxs pic.twitter.com/4JNcdChxE2 — Lu Barrios (@LuBarrios07) February 12, 2026

AHORA cacerolazo en Morón: "No va a pasar, esa reforma laboral" " A dónde está, Que no se ve, esa traidora CGT", "Paro general" cantan vecinos de la zona en semáforazo que convocó la asamblea barrial pic.twitter.com/2FxAOchX9x — María Ibáñez (@IbanezMaria17) February 12, 2026

Cacerolazo en Medrano y Corrientes pic.twitter.com/t4xEEJAc8f — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) February 12, 2026

Al menos 15 personas encapuchadas originaron la tensión con las fuerzas de seguridad en el Congreso

Un grupo de alrededor de 15 personas causó incidentes este miéres frente al Congreso mientras se desarrollaba una manifestación de organizaciones sociales, gremiales y de jubilados en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno en el Senado.

El proyecto oficialista comenzó a ser tratado durante la tarde en el Senado y pasadas las 16 ya había un gran número de asistentes, algunos afiliados a los gremios convocados por la CGT, y otros particulares, incluidos los cientos de jubilados que cada miércoles se manifiestan en contra de los recortes a la previsión social.

En ese contexto comenzaron los disturbios por parte de un grupo de personas que, sin consignas y con las caras tapadas, buscaron provocar a los efectivos y obstruir las cámaras de televisión, como reportó el canal C5N.