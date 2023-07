"No vas a ser presidente": las filosas respuestas de Horacio Rodríguez Larreta a una tendencia en su contra

Por ejemplo, en una publicación en la que un usuario le escribió: "Sí, en tu p... vida vas a ser presidente, siniestro". Ante esto, Larreta respondió: "Sí, no voy a ser un presidente que esté a favor de la venta de órganos", y lo acompañó con una foto de Javier Milei, precandidato presidencial de La Libertad Avanza.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1674848644078370816 Si, no voy a ser un Presidente que esté a favor de la venta de órganos. pic.twitter.com/6jlZq0o483 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

Seguidamente, Rodríguez Larreta hizo lo mismo en otra publicación de "#NovasaserPresidente" y aprovechó para criticar al oficialismo. "Sí, no voy a ser un Presidente cómplice del narcotráfico", escribió junto a una foto de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, con la frase: "Los narcos nos ganaron".

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1674848998635470856 Si, no voy a ser un Presidente cómplice del narcotráfico. pic.twitter.com/ImyczeyQm5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

Otra de las respuestas del jefe de Gobierno de la Ciudad fue: "Sí, no voy a ser un Presidente que cierre las escuelas", junto a una foto de Alberto Fernández criticando, de esta manera, las duras restricciones durante la cuarentena por la pandemia.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1674853394815516683 Si, no voy a ser un Presidente que cierre las escuelas. pic.twitter.com/5rwgdWvRhr — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023

Y como no podía ser de otro modo, también apuntó contra Cristina Kirchner: "Sí, no voy a ser un presidente amigo del dictador Maduro", dijo en otro de los tuits. "Si, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia", agregó, con una foto de la vicepresidenta.

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1674854351880216576 Si, no voy a ser un Presidente que condicione a la Justicia. pic.twitter.com/4Z1DzGDcPF — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 30, 2023