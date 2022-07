Horacio Rodríguez Larreta planteó quitarle a las organizaciones sociales el manejo de los planes de empleo 

“No puede ser que haya organizaciones que intermedian, que condicionan a la gente, que las obligan a ir a las marchas. Saquemos a los intermediarios, el que tiene que dar los beneficios es el Estado, no organizaciones que nadie votó. Eso garantiza transparencia y que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a marchas”, apuntó Rodríguez Larreta.