Javier Milei en el Palacio Libertad: "El paraíso se trae cumpliendo la ley"
Durante un emotivo tributo en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei destacó la importancia de seguir los diez mandamientos para lograr prosperidad.
Durante un emotivo acto conmemorativo realizado en el Palacio Libertad este lunes, el presidente Javier Milei brindó un profundo discurso sobre sus creencias espirituales y económicas. El mandatario nacional aseguró frente a los presentes que, si la sociedad actúa estrictamente acorde a la ley del creador, innegablemente habrá prosperidad.
Las reflexiones de Javier Milei sobre los diez mandamientos
El jefe de Estado encabezó el "Tributo al Rebe de Lubavitch", un evento organizado en conmemoración del 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menajem Mendel Schneerson. El mandatario mantiene una estrecha relación espiritual con esta corriente y ya había visitado su tumba en la ciudad de Nueva York poco después de asumir la Presidencia.
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En su alocución, vinculó directamente sus convicciones religiosas con su visión de país: "El sistema que hace de la propiedad privada uno de sus pilares, es el sistema que está en consonancia con la ley de Dios". A partir de allí, repasó algunos de los mandamientos bíblicos para argumentar su postura tanto política como económica:
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El derecho a la vida: el mandatario subrayó que el postulado de no matarás "establece el principio de no agresión en su forma más pura", remarcando que "la vida del prójimo es inviolable".
Incentivo a producir: aseguró que la premisa de no robar es vital ya que "sin propiedad privada no hay mercado", y advirtió que "si se confisca, se saca el incentivo a producir".
Convivencia pacífica: sobre el mandamiento de no codiciar, destacó de manera tajante que "sin respeto por lo ajeno no hay convivencia pacífica".
Para concluir su presentación en el recinto, el jefe de Estado dejó una fuerte definición teológica que resonó entre todos los invitados: "El paraíso no se alcanza, se trae y se trae cumpliendo la ley de Dios en esta tierra y en este tiempo".
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