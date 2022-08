Por qué Larreta quita planes a los que no vayan a la escuela

La medida, que entró en vigor desde el 1° de agosto pasado, establece que sólo se otorgarán las constancias de “alumno regular” a aquellos estudiantes que, en cada bimestre, asistan un mínimo del 85% de los días efectivos de clase durante el ciclo lectivo. Asimismo, los chicos no podrán tener más de 25 inasistencias injustificadas al año.

Para verificar la asistencia efectiva de los chicos a la escuela, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad será el encargado de realizar el cruce de datos con las nuevas bases de presentismo del Ministerio de Educación.

Si el Ministerio de Desarrollo encuentra casos que presenten irregularidades, se comunicarán con la familia para entender la situación e intentar que el menor retome sus estudios. De manera paralela, la cartera educativa se pondrá en contacto con la escuela para trabajar en nuevas oportunidades dentro del aula.

Porqué el Gobierno porteño quitará los planes a los que no vayan a las escuela

El jefe de Gabinete del gobierno porteño, Felipe Miguel advirtió que "hay un problema de ‘presentismo intermitente’ en las escuelas. Es decir, los chicos no dejan de concurrir a clase pero no cumplen con la regularidad prevista en el sistema educativo, por eso vamos a ser más exigentes a la hora de otorgar el certificado correspondiente. Si estas condiciones no se cumplen y los alumnos pierden la regularidad, la medida extrema será la quita de los beneficios asociados al programa ‘Ciudadanía Porteña’, que exige como contrapartida asegurar la escolaridad de los chicos. No se trata de castigar ni excluir, sino de apelar a la responsabilidad de los padres y de garantizar que los chicos concurran todos los días a clase".

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, señaló que un 30% de los alumnos que cursan en los niveles inicial (salas de cuatro y cinco años) y primario de las escuelas de la ciudad concurren solo cuatro de los cinco días de la semana a la escuela. En tanto, el 16% ha faltado más de siete días por mes.

“Los chicos no dejan de ir a la escuela, pero no cumplen con su proceso de aprendizaje por sus repetidas inasistencias", sostuvo. Y agregó: "Queremos que los chicos aprendan los contenidos que les corresponde, no pretendemos facilitar la promoción como en otras provincias. Por eso hemos instrumentado la jornada extendida, las escuelas de verano y de invierno, dando oportunidades para que recuperen los aprendizajes que no tuvieron. Si el Estado genera estas oportunidades pero los padres no colaboran, el derecho a la educación no se cumple", dijo la funcionaria.

A manera de incentivo para que los padres de los chicos afectados corrijan esta situación, el gobierno porteño decidió condicionar la entrega del beneficio adicional que perciben por el programa “Ciudadanía Porteña”. Este plan, que hoy alcanza a 41.669 hogares, consiste en una transferencia directa de ingresos a aquellas familias en situación de pobreza e indigencia que residen en la ciudad. Cada hogar recibe, en promedio, $15.722 mensuales y aquellos beneficiarios con menores de 18 años a cargo reciben un monto adicional de $5256,30 si se trata de un hogar pobre y de $7884,50 por hogar indigente.

Cómo puedo tramitar la constancia de alumno regular

A partir de ahora, las conducciones escolares podrán extender la constancia de alumno regular después de la primera semana de clases. Luego de este periodo, siempre dentro del primer semestre, las conducciones deberán constatar que el estudiante no haya perdido la regularidad al momento de su solicitud.

En los casos donde la constancia se solicite en los siguientes bimestres, deberá emitirse según el cómputo de asistencias correspondiente al bimestre anterior al que se efectúa la solicitud. La constancia de alumno regular tendrá vigencia únicamente durante el bimestre en que haya sido emitida.