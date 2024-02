El Gobierno cerrará el INADI

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, introdujo Adorni sobre el anunció.

Y amplió: “Se tomó la decisión de avanzar, como ya habíamos comunicado, en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante, y el primero de ellos va a ser el INADI”.

“Estamos empezando con su cierre definitivo”, expresó concretamente Adorni, aunque advirtió que el procedimiento burocrático “llevará tiempo”.

cierre inadi

El vocero informó que el organismo hoy cuenta con 400 empleados y “decenas” de oficinas en todo el país, sobre lo que apuntó que “muchas veces estos institutos tienen la particularidad de estar conducidos por funcionarios de dudosa idoneidad”.

“No vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada a un país que está absolutamente empobrecido. No podemos hacer que la gente con sus impuestos siga bancando, pagando y sosteniendo este tipo de cuestiones”, cerró Adorni sobre el anuncio del Gobierno respecto al INADI.