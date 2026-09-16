Javier Milei republicó en redes sociales un artículo donde le avisan que su "experimento pende de un hilo"

El contenido del artículo en cuestión puede resumirse como lo hicieron desde el propio medio inglés: “«Hay mucho más gasto para recortar y muchos más impuestos para bajar», enfatiza el presidente de Argentina en una entrevista. Pero con su índice de aprobación neta personal profundamente negativo, el experimento de libre mercado de Javier Milei pende de un hilo”.

El artículo de The Economist sobre la gestión de Javier Milei.

Según The Economist, entonces, el Presidente enfrenta el escenario tan temido: sin crecimiento se desploma la aprobación popular y sin esa aprobación su “experimento” anarcocapitalista a largo plazo —porque pretende la reelección en 2027— explota.

Milei ha dejado de ser un “fenómeno barrial”, aunque él mismo no lo acepte y continuamente busque a terceros que se lo recuerden. Pero si alguna vez fue un “fenómeno” que despertó esperanzas, tanto en el pueblo como en los medios internacionales, hoy se aproximaba más a la decepción y al fracaso.