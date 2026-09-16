Javier Milei republicó en redes sociales un artículo donde le avisan que su "experimento pende de un hilo"
El periódico inglés advierte que "con su índice de aprobación neta personal profundamente negativo, el experimento de libre mercado de Javier Milei pende de un hilo”. Pero el Presidente lo celebró...
Prácticamente aislado en la Quinta de Olivos y ensimismado en su acotado mundo de anarcocapitalismo explícito y cortesanos adulones, Javier Milei ya no distingue entre las aprobaciones y las críticas que le formulan en redes sociales.
Al parecer, lo único que le importa es que el mundo lo mencione y ello repercuta en X, su plataforma preferida y en la que alguna vez reinó, para desembarazarse psicológicamente del fastidioso sambenito que alguna vez le endilgaron y le sigue quitando el sueño: el de “fenómeno barrial”.
En las últimas horas, el Presidente republicó un tuit del periódico The Economist, con sede en Londres (adonde canceló su programado viaje luego de los anuncios sobre las Islas Malvinas), por el solo hecho de que lo nombran.
De otro modo no se entendería, descartando el mandatario esté haciendo una autocrítica lapidaria; porque el artículo al que refiere su republicación no es nada halagüeño. Al contrario, ya desde su título marca el tono: “Argentina needs less shouting and more growth”. En criollo: “Argentina necesita menos gritos y más crecimiento”.
Obviamente hace alusión al estancamiento de la economía, cuando no su deterioro, gracias a las políticas de brutal ajuste implementadas por Milei y su “mejor ministro de la historia” Luis Caputo, que van dejando un tendal inconmensurable de empresas cerradas y desocupados, mientras el jefe de Estado no ceja con sus insultos y bravuconadas escatológicas.
El contenido del artículo en cuestión puede resumirse como lo hicieron desde el propio medio inglés: “«Hay mucho más gasto para recortar y muchos más impuestos para bajar», enfatiza el presidente de Argentina en una entrevista. Pero con su índice de aprobación neta personal profundamente negativo, el experimento de libre mercado de Javier Milei pende de un hilo”.
Según The Economist, entonces, el Presidente enfrenta el escenario tan temido: sin crecimiento se desploma la aprobación popular y sin esa aprobación su “experimento” anarcocapitalista a largo plazo —porque pretende la reelección en 2027— explota.
Milei ha dejado de ser un “fenómeno barrial”, aunque él mismo no lo acepte y continuamente busque a terceros que se lo recuerden. Pero si alguna vez fue un “fenómeno” que despertó esperanzas, tanto en el pueblo como en los medios internacionales, hoy se aproximaba más a la decepción y al fracaso.
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