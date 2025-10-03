Insólito: Espert cobró en un día lo que un argentino gana en 16 años de trabajo
El diputado libertario aseguró que le cobró U$S 200.000 a Fred Machado por una consulta técnica, pero eso es el equivalente a 198 sueldos promedio.
Los números de José Luis Espert no cierran. O sí, pero no con la explicación que dio sobre por qué el empresario Fred Machado le pagó en 2019 un adelanto de 200.000 dólares por un trabajo de consultoría que no realizó.
En vez de dar su servicio de consultoría, el economista devenido diputado libertario viajó varias veces en el avión del empresario y hasta su exjefe de campaña, Nazareno Etchepare, dio detalles de como se conocieron gracias a "dos empresarios de muy buena reputación".
Para el público, que lleva dos años viendo cómo los salarios sufren la pérdida del poder adquisitivo aunque el Gobierno acuse una inflación anual de dos dígitos, la explicación de José Luis Espert es sospechosa, como mínimo, en incendiaria: esa suma equivale a 16 sueldos promedio de un trabajador argentino.
Tomando como referencia el último dato oficial de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que en julio de 2025 fue de $1.510.680, se puede calcular el tiempo que le demandaría a un asalariado registrado alcanzar la suma que Espert recibió "por adelantado".
A $1.500 por dólar, teniendo en cuenta el promedio de los valores financieros, los U$S 200.000 que recibió Espert equivalen a $ 300.000.000, y para alcanzar esa cifra, un trabajador que cobra el salario promedio (RIPTE) necesitaría cobrar 198 sueldos completos, sin contar los aguinaldos.
Para ganar esos 198 sueldos completos el empleado promedio tendría que trabajar en blanco durante 16 años y medio, sin interrupciones y sin tener que pagar cuentas de servicios, deudas o alimentos, entre otros gastos.
El primer contacto entre José Luis Espert y Federico "Fred" Machado se habría dado en 2019, en el Hipódromo de San Isidro, donde el empresario le presentó halagos y fondos al economista.
En su descargo de esta semana, Espert aseguró que Machado le pagó U$S 200.000 como adelanto por su trabajo de consultoría en una minera de Guatemala propiedad del empresario, que finalmente se frustró por la pandemia.
Machado, de 57 años, está detenido desde 2021 en su casa de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser acusado por la justicia de los Estados Unidos de supuesto lavado de dinero del narcotráfico, entre otros delitos.
