Insólito: Javier Milei aseguró que los salarios más "sacrificados" son los del Poder Ejecutivo

¿Y si sale bien?

De paso, Javier Milei anticipó que podría llegar a cantar este lunes sobre el escenario del Movistar Arena de Villa Crespo, durante el evento de presentación de su nuevo libro, "La construcción del milagro".

"La banda está ensayando, me manda los audios de los temas y yo a las 2 de la mañana canto arriba de eso, a ver si sale", convino el mandatario tras dar su palabra de que sí se subirá a cantar, pero todavía no sabe cuántos temas. "Hay que ver cuántos salen bien, primero, hay que ser serios", señaló, ahora más precavido.

milei anunció que cantará el lunes en el movistar

El evento en cuestión tiene entrada libre y gratuita, y el costo de alquilar el espacio de 15.000 espectadores estuvo cubierto por empresarios como Eduardo Kolaviker, el dueño de la droguería Suizo Argentina que es investigado por la Justicia Federal por el supuesto pago de coimas a la hermana del Presidente, Karina Milei.

El dato del pago del alquiler salió a la luz en el programa de Pablo Duggan por C5N, donde se precisó que el empresario se hizo cargo del alquiler del estadio, que habría rondado los U$S 100.000, se supone.