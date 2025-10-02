Insólito: Javier Milei aseguró que los salarios más "sacrificados" son los del Poder Ejecutivo
"Desde que asumimos nuestras remuneraciones están fijas", convino el Presidente en un intento por igualar su condición con la del grueso de la población.
Javier Milei estuvo de invitado central en el programa de Gabriel Anello y, alejado de todo conflicto de interés, se mostró apesadumbrado por la situación que enfrenta el país desde el 10 de diciembre de 2023, y en especial por la pérdida de los salarios desde esa fecha.
El conductor del programa radial señaló que "es tremendo el sacrificio que está haciendo la gente", a lo cual el Presidente le soltó: "Y, digamos, pero a usted cree que... digamos, todos los argentinos estamos haciendo un sacrificio".
Sin pestañar ni sonrojarse, Javier Milei explicó con voz monótona: "¿Sabe quiénes son los argentinos a quienes más les cayó el salario real en la Argentina? (a los integrantees del) Poder Ejecutivo. Desde que asumimos nuestras remuneraciones están fijas".
El clip no tardó en volverse viral entre la noche del miércoles y la tarde de este jueves, con el Presidente haciendo las veces de violinista del Titanic.
¿Y si sale bien?
De paso, Javier Milei anticipó que podría llegar a cantar este lunes sobre el escenario del Movistar Arena de Villa Crespo, durante el evento de presentación de su nuevo libro, "La construcción del milagro".
"La banda está ensayando, me manda los audios de los temas y yo a las 2 de la mañana canto arriba de eso, a ver si sale", convino el mandatario tras dar su palabra de que sí se subirá a cantar, pero todavía no sabe cuántos temas. "Hay que ver cuántos salen bien, primero, hay que ser serios", señaló, ahora más precavido.
El evento en cuestión tiene entrada libre y gratuita, y el costo de alquilar el espacio de 15.000 espectadores estuvo cubierto por empresarios como Eduardo Kolaviker, el dueño de la droguería Suizo Argentina que es investigado por la Justicia Federal por el supuesto pago de coimas a la hermana del Presidente, Karina Milei.
El dato del pago del alquiler salió a la luz en el programa de Pablo Duggan por C5N, donde se precisó que el empresario se hizo cargo del alquiler del estadio, que habría rondado los U$S 100.000, se supone.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario