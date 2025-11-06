Insólito: Javier Milei habló del "riesgo kuka" ante líderes mundiales en el America Business Forum

Javier Milei habló del “riesgo kuka”

En el plano político, Milei calificó la reciente victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) como “una victoria histórica” y aseguró que su campaña fue un acto de coherencia: “Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fueron los criterios éticos y morales”.

Además, el mandatario renovó su crítica frontal al kirchnerismo, al que definió como una expresión ideológica peligrosa. “El kirchnerismo no es otra cosa que una sucursal del socialismo del siglo XXI. Se disfrazan de corderos y son peor que los lobos. Esto es lo que resumimos como ‘riesgo kuka’”, argumentó para sorpresa de los presentes.

En tanto, Milei prometió que cumplirá su mandato con base en un “pacto sagrado con la gente” y anticipó que, a partir de diciembre, Argentina tendrá el “Congreso más reformista de la historia argentina”. Finalmente, proyectó que el país verá una explosión de recursos e industrias subdesarrolladas “fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver”.

El American Business Forum contó con la presencia de líderes como Donald Trump, Lionel Messi, Rafael Nadal y Jeff Bezos.