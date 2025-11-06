"Presidente, ¿qué tal?": así fue el encuentro entre Javier Milei y Rafael Nadal

Durante su exposición, el mandatario aseveró: “El capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo”.

Milei argumentó que el sistema económico que defiende va más allá de ser una mera herramienta de progreso, elevándolo a una categoría fundamental de la sociedad: “El capitalismo y la propiedad privada no son males necesarios. Son la base indiscutida de nuestra civilización; es nuestra misión sagrada restituirlos como piedras fundamentales de nuestras sociedades,” enfatizó.

En tanto, el Presidente subrayó que el capitalismo es la "consecuencia natural de la dignidad y la libertad del hombre" y que el único derecho natural que poseen las personas es el "derecho a ser dueños del sudor de nuestra frente”.

MILEI MESSI

En el plano político, Milei calificó la reciente victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) como “una victoria histórica” y aseguró que su campaña fue un acto de coherencia: “Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fueron los criterios éticos y morales”.

Además, el mandatario renovó su crítica frontal al kirchnerismo, al que definió como una expresión ideológica peligrosa. “El kirchnerismo no es otra cosa que una sucursal del socialismo del siglo XXI. Se disfrazan de corderos y son peor que los lobos. Esto es lo que resumimos como ‘riesgo kuka’”, argumentó para sorpresa de los presentes.

En tanto, Milei prometió que cumplirá su mandato con base en un “pacto sagrado con la gente” y anticipó que, a partir de diciembre, Argentina tendrá el “Congreso más reformista de la historia argentina”. Finalmente, proyectó que el país verá una explosión de recursos e industrias subdesarrolladas “fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver”. El American Business Forum contó con la presencia de líderes como Donald Trump, Lionel Messi y Jeff Bezos.