Patricia Bullrich prometió "dejarlo todo" como presidenta del bloque de Libertad Avanza en el Senado
La otrora ministra de Seguridad de Javier Milei -y antes, de Mauricio Macri- asumirá el 10 de diciembre su banca en la Cámara alta.
Puede que La Libertad Avanza no haya logrado la mayoría propia en el Congreso pero la cantidad de bancas que sumó en las elecciones legislativas recientes fue suficiente para permitir que el quórum esté al alcance de la mano. Con semejante perspectiva, Patricia Bullrich ya saborea su rol como titular del oficialismo en el Senado.
La todavía Ministra de Seguridad de la Nación confirmó este jueves que fue designada como titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado a partir del 10 de diciembre, lo que refuerza su rol como niña mimada y hombre fuerte del oficialismo en el Congreso.
Así como Martín Menem repetirá su rol en Diputados, Bullrich agradeció su designación al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para hacer lo propio en la Cámara alta.
"Muchas gracias al presidente Javier Milei y a la presidenta del partido, Karina Milei, por confiar en mí para encabezar el Bloque de LLA en el Senado. Se vienen reformas muy importantes para los argentinos y voy dejar todo para lograr los cambios que el país necesita", expresó Patricia Bullrich.
El Gobierno confirmó esta semana que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 11 de diciembre -un día después de la jura de los nuevos integrantes-, principalmente para tratar de aprobar los proyectos de reforma laboral y reforma tributaria.
Las sesiones extraordinarias podrían extenderse todo enero y todo febrero, aunque sin el volumen de negociación que hizo falta durante la primera mitad del mandato de Javier Milei, cuando el Congreso tenía más presencia del peronismo y otras fuerzas opositoras.
Como preparación -y ante la falta de experiencia de la mayor parte de sus flamantes legisladores- Karina Milei orquestó esta semana una serie de encuentros en Casa Rosada donde tanto Patricia Bullrich como Martín Menem y su primo y negociador político, Eduardo "Lule" Menem, se encargaron de capacitar a diputados y senadores sobre la labor parlamentaria.
"Ustedes van a dar la batalla en el Congreso que va a permitir que la Argentina sea grande nuevamente. Esto es fundamental: cuando tienen una duda vayan sobre quien articula. En el Senado, la persona que va a articular es la Dra. Bullrich", explicó el presidente Javier Milei cuando le tocó intervenir en el taller legislativo.
