Patricia Bullrich prometió "dejarlo todo" como presidenta del bloque de Libertad Avanza en el Senado

Las sesiones extraordinarias podrían extenderse todo enero y todo febrero, aunque sin el volumen de negociación que hizo falta durante la primera mitad del mandato de Javier Milei, cuando el Congreso tenía más presencia del peronismo y otras fuerzas opositoras.

patricia bullrich

Como preparación -y ante la falta de experiencia de la mayor parte de sus flamantes legisladores- Karina Milei orquestó esta semana una serie de encuentros en Casa Rosada donde tanto Patricia Bullrich como Martín Menem y su primo y negociador político, Eduardo "Lule" Menem, se encargaron de capacitar a diputados y senadores sobre la labor parlamentaria.

"Ustedes van a dar la batalla en el Congreso que va a permitir que la Argentina sea grande nuevamente. Esto es fundamental: cuando tienen una duda vayan sobre quien articula. En el Senado, la persona que va a articular es la Dra. Bullrich", explicó el presidente Javier Milei cuando le tocó intervenir en el taller legislativo.