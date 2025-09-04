José Mayans pidió juicio político a Patricia Bullrich e interpelación a Karina Milei en el Senado

Mayans confirmó que ya existen conversaciones con diputados para coordinar la citación de la funcionaria. “Ella ya fue llamada por el caso Libra y ahora deberá responder también por el tema de las coimas. Probablemente la semana que viene la estaremos interpelando”, adelantó.

karina milei olavarria azul

El peronista enfatizó la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento: “Es obligatorio que venga. Tenemos herramientas legales para exigir su presencia. No puede evadir la responsabilidad institucional que tiene”.

En su discurso, también acusó al gobierno de Javier Milei de cometer irregularidades con fondos públicos: “Le robaron a jubilados, a discapacitados y a las provincias. Queremos saber dónde está el 3%”, remarcó, en referencia a presuntos retornos en contratos estatales.

La embestida de Mayans refleja el creciente clima de confrontación en el Congreso y anticipa un escenario complejo para el oficialismo. Entre pedidos de juicio político, interpelaciones y causas judiciales en curso, la disputa promete escalar en las próximas semanas y marcar el ritmo de la agenda legislativa.