José Mayans pidió juicio político a Patricia Bullrich e interpelación a Karina Milei en el Senado
El jefe del bloque peronista reclamó medidas urgentes contra la ministra de Seguridad y exigió que la secretaria general de la Presidencia dé explicaciones por las denuncias de corrupción
El clima político en el Senado se tensó aún más tras las declaraciones del jefe del bloque peronista, José Mayans. El senador formoseño solicitó que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, sea sometida a juicio político por la denuncia presentada en la Justicia Federal que incluye pedidos de allanamiento a periodistas.
Además, pidió la interpelación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, por su presunta vinculación en el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
“¿Hasta cuándo vamos a permitir semejante grado de deterioro constitucional? Instamos a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado a la ministra Bullrich”, lanzó Mayans en una intervención cargada de críticas. Según el legislador, las actuaciones de la funcionaria representan un ataque a la libertad de prensa y vulneran garantías democráticas.
En relación con Karina Milei, el senador fue aún más duro. Exigió que se presente de manera inmediata en el Congreso para dar explicaciones sobre los audios filtrados que la mencionan en supuestos manejos irregulares. “Que venga a explicar acá qué pasó con esta denuncia hecha por alguien de alto rango en su propio Gabinete. Tiene que ir hasta las últimas consecuencias”, reclamó.
Mayans confirmó que ya existen conversaciones con diputados para coordinar la citación de la funcionaria. “Ella ya fue llamada por el caso Libra y ahora deberá responder también por el tema de las coimas. Probablemente la semana que viene la estaremos interpelando”, adelantó.
El peronista enfatizó la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento: “Es obligatorio que venga. Tenemos herramientas legales para exigir su presencia. No puede evadir la responsabilidad institucional que tiene”.
En su discurso, también acusó al gobierno de Javier Milei de cometer irregularidades con fondos públicos: “Le robaron a jubilados, a discapacitados y a las provincias. Queremos saber dónde está el 3%”, remarcó, en referencia a presuntos retornos en contratos estatales.
La embestida de Mayans refleja el creciente clima de confrontación en el Congreso y anticipa un escenario complejo para el oficialismo. Entre pedidos de juicio político, interpelaciones y causas judiciales en curso, la disputa promete escalar en las próximas semanas y marcar el ritmo de la agenda legislativa.
