Interna en el PRO: Patricia Bullrich y Waldo Wolff se cruzaron tras la nueva fuga de presos en la Ciudad

Lo hizo a través de sus cuentas en las redes sociales luego de que Wolff asegurara en TN que "el año pasado tuvimos 35% más de detenidos y no hay dónde ponerlos en la Ciudad de Buenos Aires". Y luego disparó contra "las fuerzas políticas que chicanean": "los presos son de Nación".

Ni lerda ni perezosa Bullrich le respondió a través de un posteo de X. Allí le advirtió que "la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales" y le recordó que "ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad".

"¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como sí lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy", añadió con dureza la ex macrista devenida ahora en libertaria y principal espada del Gobierno para esmerilar al PRO de cara a las elecciones Legislativasd de este año.

Ministro @WolffWaldo, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el… pic.twitter.com/y676IkQGC1 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025

Wolff no se quedó atrás y la cruzó en la misma red social. Allí le pidió a su ex socia debatir "sin mentiras ni chicanas". "Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que (la jueza María Laura) Garrigós de Rébori manejaba el SPF (Servicio Penitenciario Federal) y tienen que estar hoy", afirmó.

"El 95% de los 2.300 detenidos que están en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuestan 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3.000 policías que no pueden estar en la calle", sostuvo.

"Preguntale a cualquier jurista. Hace falta que sigamos trabajando para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco", concluyó.

Patricia, sin mentiras ni chicanas.



Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos.

Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy.



El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la… https://t.co/ihC3mOUh19 — Waldo Wolff (@WolffWaldo) February 10, 2025

Graves negligencias en la fuga de presos

Waldo Wolff denunció "graves negligencias" en el personal de la Alcaidía 6 de Caballito donde este domingo se fugaron seis presos, de los cuales dos fueron recapturados y cuatro continúan prófugos.

"El personal que estaba en la alcaidía encargado de la seguridad cometió graves negligencias", expresó el funcionario en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Monitoreo Urbano de Chacarita.

Wolff informó que la cartera que conduce abrió una investigación para determinar si hubo complicidad por parte de los efectivos a cargo de la custodia de los presos. "El ministerio de Seguridad se pone al frente de la investigación. Somos querellantes y así se lo hemos manifestado al fiscal por orden del Jefe de Gobierno", remarcó.

"La Ciudad de Buenos Aires es la única que pasó en dos años de tener 60 presos en comisarías a 2.300, porque detenemos gente y no se los llevaban. Estamos trabajando fuertemente en la reestructuración de los espacios que tenemos", afirmó.