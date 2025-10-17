Los recicladores, en rojo: el kilo de cartón se desplomó y ganan mucho menos

Desde Espacio Público justificaron el recorte asegurando que el traslado costaba 6 mil millones de pesos anuales y que esos fondos se destinarán a obras de infraestructura en los centros de reciclaje. Pero la FACCyR advirtió que la medida “pone en riesgo miles de puestos de trabajo” y vuelve “inviable” la continuidad del sistema.

La Federación recordó además que el trabajo de los recuperadores está amparado por la Ley N°992, sancionada en 2002, que permitió organizar el reciclado con inclusión social. Dos décadas después, el panorama es de retroceso: menos ingresos, más precariedad y una política que, bajo el argumento de la libertad económica, deja a los cartoneros con cada vez menos para vivir.