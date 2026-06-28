Javier Milei anunció que va a "fusionar" el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete

Bajo este nuevo esquema, Santilli concentrará de forma simultánea el control administrativo de la gestión diaria del Estado y la sensible relación bilateral con los mandatarios provinciales, unificando la billetera de los recursos federales con la negociación estrictamente partidaria.

milei jefatura de gabinete

Objetivo: destrabar el Congreso de la Nación

Para finalizar, Milei remarcó que el prolongado rodaje institucional del nuevo jefe de Gabinete en la arena pública —quien desempeñó roles clave tanto en el Congreso como en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires— será un factor determinante para acelerar el tratamiento de las leyes oficiales.

El mandatario elogió las credenciales de su nuevo ministro coordinador y concluyó que su experiencia de décadas "facilita todo lo que tiene que ver con negociar en el Congreso", destacando que el exvicejefe porteño "es una persona acostumbrada a esa dinámica, lleva años trabajando en política". Con esta absorción ministerial, el oficialismo apuesta todo a una conducción hiperconcentrada para blindar la gobernabilidad del tramo central del mandato libertario.