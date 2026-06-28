Javier Milei anunció que va a "fusionar" el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete
El Presidente anunció una profunda reforma en el organigrama de la Casa Rosada tras la salida de Manuel Adorni y la designación de Diegon Santilli.
En la misma entrevista telefónica brindada a LN+ y que fue interrumpida por su hermana Karina, el presidente Javier Milei anunció que el Ministerio del Interior —cartera que hasta hoy conducía el propio Diego Santilli— será absorbido por la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El desembarco de Santilli como reemplazo de Manuel Adorni y nuevo jefe de Gabinete no implicará únicamente un cambio de nombres, sino una drástica modificación en la estructura del Poder Ejecutivo.
Este movimiento busca concentrar las decisiones políticas y la botonera estatal en una sola oficina, simplificando la línea de mando en un momento clave para la aprobación de las reformas económicas de la Casa Rosada.
El anuncio de Javier Milei sobre el relanzamiento del Gabinete
Para explicar la lógica de esta unificación, el jefe de Estado apeló a la memoria institucional de su propia administración, recordando el diseño de Gabinete que utilizó durante los primeros meses de su mandato.
"Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos, vamos a fusionar el Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete porque gran parte del trabajo tiene que ver con los gobernadores, y requiere de músculo político", argumentó Milei.
Bajo este nuevo esquema, Santilli concentrará de forma simultánea el control administrativo de la gestión diaria del Estado y la sensible relación bilateral con los mandatarios provinciales, unificando la billetera de los recursos federales con la negociación estrictamente partidaria.
Objetivo: destrabar el Congreso de la Nación
Para finalizar, Milei remarcó que el prolongado rodaje institucional del nuevo jefe de Gabinete en la arena pública —quien desempeñó roles clave tanto en el Congreso como en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires— será un factor determinante para acelerar el tratamiento de las leyes oficiales.
El mandatario elogió las credenciales de su nuevo ministro coordinador y concluyó que su experiencia de décadas "facilita todo lo que tiene que ver con negociar en el Congreso", destacando que el exvicejefe porteño "es una persona acostumbrada a esa dinámica, lleva años trabajando en política". Con esta absorción ministerial, el oficialismo apuesta todo a una conducción hiperconcentrada para blindar la gobernabilidad del tramo central del mandato libertario.
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