"Corrupto", "candidato de TikTok" y "un verdadero peligro": qué decía Javier Milei sobre Diego Santilli
El Presidente eligió al dirigente del PRO como reemplazante de Manuel Adorni, pese a que no hace mucho lo destrozaba.
Como ocurre en casi todos los temas que atañen al Gobierno, el archivo es demoledor para el presidente Javier Milei. En este caso, el pasado reciente muestra al ahora mandatario lanzando durísimas acusaciones contra su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Los viejos tuits del libertario contra el dirigente del PRO ya habían sido virales cuando el año pasado fue elegido por La Libertad Avanza (LLA) para reemplazar a José Luis Espert de cara a las elecciones legislativas.
Pese a estos arrebatos, el Presidente y líder de LLA finalmente eligió al excandidato a gobernador por el PRO como su nuevo jefe de Gabinete en reemplazo del desplazado Manuel Adorni, quien presentó su renuncia el sábado por la noche acorralado por denuncias judiciales.
Qué decía Javier Milei de Diego Santilli
Allá por 2023, el libertario armó un hilo de X contra “la casta”, en donde apuntó contra varios políticos. Uno de ellos fue el por entonces precandidato a gobernador bonaerense por el PRO, al que llamó “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.
Sin embargo, el perfil fue incluso mucho más duro contra Santilli, con acusaciones fuertes. “El tipo que dice abiertamente que vive de ‘su negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, apuntó.
"Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M", sostuvo Milei en otra publicación.
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