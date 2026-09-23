Así reaccionó la prensa inglesa tras el beligerante discurso de Javier Milei en la ONU
Milei brindó un fuerte discurso con epítetos dirigidos al organismo multinacional y reclamó por la soberanía de Malvinas, lo que fue replicado en Reino Unido.
Como se sabe, Javier Milei hizo gala ante la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) de su flamante fervor malvinero, además de fustigar a ese organismo al calificarlo como “inútil” que "solo sirve para alimentar a una casta de parásitos” y acusarlo de "mirar para otro lado" en cuanto a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.
Tras afirmar que el tema “es una causa nacional”, en su breve pero furibundo discurso de este miércoles advirtió que “nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva” de la soberanía argentina sobre el archipiélago, y “la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto", sentenció.
Así reaccionó la prensa inglesa tras el beligerante discurso de Javier Milei en la ONU
Como era de esperarse, el gobierno y la prensa del Reino Unido se hicieron eco de las amenazas mileístas, calificándolas como “escandalosa exigencia” y un intento “desesperado” para que la ONU ayude a nuestro país a recuperar las islas del Atlántico Sur.
Así tituló The Sun la nota referida al discurso del jefe de Estado ante la asamblea genenel: “El presidente argentino hace una escandalosa exigencia para que la ONU lo ayude a apoderarse de las Malvinas”.
Para ese tabloide, Milei, al que califica como “tirano”, habría “rogado” a Naciones Unidas que le brinde su ayuda para recuperar el archipiélago ocupado por los ingleses desde 1933, y calificó el reclamo como un intento “desesperado” por el territorio cuya soberanía argentina es rechazada por los medios británicos.
Para The Guardian, que en la previa había señalado al Presidente como “una figura colorida”, el mandatario “elevó el tono de su retórica” sobre Malvinas y el conflicto con el Reino Unido, señalando que el argentino dijo “algo amenazante”.
“Milei amenaza en la ONU que la Argentina tomará ‘el asunto en sus propias manos’ en las Malvinas”, se titula la nota en el mismo diario del redactor jefe Daniel Boffey, agregando que “acusa a las Naciones Unidas de estar llenas de ‘parásitos’ en un belicoso discurso ante la asamblea general”.
“Presidente de la Argentina: ‘Necesitamos recuperar las Islas Malvinas’”, tituló la cadena Sky tras el discurso de aproximadamente 15 minutos que brindó el mandatario argentino, agregando que “las Islas Malvinas están en el punto de mira del gobierno argentino tras los comentarios de Donald Trump de que Estados Unidos está ‘revisando’ la situación”.
En el mismo sentido, The Mirror titular que “Milei hace una promesa sobre las Malvinas mientras Trump amenaza las islas del Reino Unido”, agregando que el Presidente está haciendo "todo lo humanamente posible" para que “las Malvinas vuelvan a estar bajo control argentino, mientras Donald Trump amenaza con revisar la soberanía del Reino Unido sobre las islas”.
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