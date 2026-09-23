Así reaccionó la prensa inglesa tras el beligerante discurso de Javier Milei en la ONU.

Para The Guardian, que en la previa había señalado al Presidente como “una figura colorida”, el mandatario “elevó el tono de su retórica” sobre Malvinas y el conflicto con el Reino Unido, señalando que el argentino dijo “algo amenazante”.

“Milei amenaza en la ONU que la Argentina tomará ‘el asunto en sus propias manos’ en las Malvinas”, se titula la nota en el mismo diario del redactor jefe Daniel Boffey, agregando que “acusa a las Naciones Unidas de estar llenas de ‘parásitos’ en un belicoso discurso ante la asamblea general”.

“Presidente de la Argentina: ‘Necesitamos recuperar las Islas Malvinas’”, tituló la cadena Sky tras el discurso de aproximadamente 15 minutos que brindó el mandatario argentino, agregando que “las Islas Malvinas están en el punto de mira del gobierno argentino tras los comentarios de Donald Trump de que Estados Unidos está ‘revisando’ la situación”.

En el mismo sentido, The Mirror titular que “Milei hace una promesa sobre las Malvinas mientras Trump amenaza las islas del Reino Unido”, agregando que el Presidente está haciendo "todo lo humanamente posible" para que “las Malvinas vuelvan a estar bajo control argentino, mientras Donald Trump amenaza con revisar la soberanía del Reino Unido sobre las islas”.