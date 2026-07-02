Javier Milei canceló su 17° viaje a Estados Unidos para enfocarse en el relanzamiento de su gestión
Decidido a superar el escándalo de corrupción de Manuel Adorni, Javier Milei busca recuperar el control de la agenda pública.
Tras la jura de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei busca dejar atrás el escándalo de corrupción de Manuel Adorni, en el que se empantanó el gobierno libertario en los últimos cuatro meses, y apuesta para ello retomar el control de la agenda pública. En esa línea el mandatario libertario resolvió suspender su 17° viaje a los Estados Unidos donde iba a participar de las celebraciones oficiales por un nuevo aniversario del Día de la Independencia.
Si bien la posibilidad de viajar fue analizada en los últimos días dentro del Gobierno, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario mantendrá su agenda en la Argentina y priorizará los compromisos previstos para la semana próxima.
En Casa Rosada explicaron a Ámbito que la decisión responde a cuestiones de cronograma. Uno de los factores fue la modificación de la fecha de un encuentro que reúne a empresarios e inversores en Sun Valley, Estados Unidos, lo que alteró la planificación inicial. A eso se suma la agenda local, que incluye la tradicional vigilia del 8 de julio en Tucumán por el Día de la Independencia y, al día siguiente, la participación del Presidente en el Tedeum que se realizará en la Catedral Metropolitana.
Pese a la suspensión del viaje, en el Gobierno aseguran que la relación con la administración de Donald Trump continúa siendo una prioridad de la política exterior. Incluso sostienen que la invitación para asistir a las celebraciones del 4 de julio existió, aunque remarcan que nunca se confirmó oficialmente la presencia del jefe de Estado argentino y que habrá otras oportunidades para concretar un nuevo encuentro entre ambos mandatarios.
La decisión se conoce apenas un día después de que Milei participara de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con motivo del 250° aniversario de la independencia de ese país. Allí compartió la actividad con integrantes de su Gabinete y con el embajador Peter Lamelas, quien ratificó la intención de profundizar el vínculo bilateral. En paralelo, el canciller Pablo Quirno podría viajar a Estados Unidos para participar de las actividades vinculadas al arribo de la Fragata Libertad a Nueva York, cuya escala coincidirá con los festejos del 4 de julio.
En tanto, Milei confirmó su participación en la tradicional Vigilia por el Día de la Independencia, que se realizará el 8 de julio por la noche en la Casa de Tucumán. De esta manera, el mandatario retomará una ceremonia de la que estuvo ausente el año pasado, cuando el Gobierno atribuyó la suspensión del viaje a las condiciones climáticas. La presencia del jefe de Estado fue confirmada por la Secretaría General de la Presidencia al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.
La ceremonia también contará con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue invitada oficialmente por el Ejecutivo provincial y ya confirmó su asistencia. Será una nueva coincidencia pública entre ambos, luego de compartir las actividades por el Día de la Bandera en Rosario. Además, el Gobierno de Tucumán extendió invitaciones a todos los gobernadores para participar de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.
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