Javier Milei canceló su 17° viaje a Estados Unidos para enfocarse en el relanzamiento de su gestión

En tanto, Milei confirmó su participación en la tradicional Vigilia por el Día de la Independencia, que se realizará el 8 de julio por la noche en la Casa de Tucumán. De esta manera, el mandatario retomará una ceremonia de la que estuvo ausente el año pasado, cuando el Gobierno atribuyó la suspensión del viaje a las condiciones climáticas. La presencia del jefe de Estado fue confirmada por la Secretaría General de la Presidencia al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

La ceremonia también contará con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue invitada oficialmente por el Ejecutivo provincial y ya confirmó su asistencia. Será una nueva coincidencia pública entre ambos, luego de compartir las actividades por el Día de la Bandera en Rosario. Además, el Gobierno de Tucumán extendió invitaciones a todos los gobernadores para participar de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.