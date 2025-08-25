¿Qué dirá Yuyito González? Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron, según informó Pía Shaw

El tema surgió a raíz de la reacción de Fátima Florez a los rumores que la vinculaban con el exfutbolista Martín Demichelis. Según Shaw, la humorista se enojó con el programa Infama por esa especulación, lo que, para la periodista, es una señal de que sigue comprometida sentimentalmente con el presidente. “Yo les digo una cosa: Fátima Florez está de novia con el presidente. Tengo una fuente y estoy segura”, afirmó Shaw, dejando atónitos a sus compañeros quienes no esperaban dicha afirmación.