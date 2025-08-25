¿Qué dirá Yuyito González? Javier Milei y Fátima Florez se reconciliaron, según informó Pía Shaw
La panelista aseguró que el presidente y la humorista están en pareja nuevamente y en septiembre tendrán una cita en Las Vegas. Los detalles.
A pesar de que su relación llegó a su fin en abril de 2024, los rumores de una posible reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez han cobrado fuerza desde que se hizo oficial la ruptura del mandatario con Yuyito González. Tal es así que, ahora la periodista Pía Shaw lanzó una bomba en el programa A la Barbarossa al asegurar que la pareja sigue junta, aunque de una manera más discreta que la primera vez.
El tema surgió a raíz de la reacción de Fátima Florez a los rumores que la vinculaban con el exfutbolista Martín Demichelis. Según Shaw, la humorista se enojó con el programa Infama por esa especulación, lo que, para la periodista, es una señal de que sigue comprometida sentimentalmente con el presidente. “Yo les digo una cosa: Fátima Florez está de novia con el presidente. Tengo una fuente y estoy segura”, afirmó Shaw, dejando atónitos a sus compañeros quienes no esperaban dicha afirmación.
Aun así, la panelista aclaró que no sabe si "usar la palabra novia", pero sí que Fátima fue "una de las personas más importantes para el Presidente". Por eso, según contó, nunca cortaron el vínculo aunque así parecía debido a la distancia.
Pía Shaw deslizó que el vínculo entre el presidente y la humorista "nunca se rompió" y que "hoy se ven más de lo que nosotros pensamos". La periodista también adelantó que la "fecha clave" para la pareja será el 5 y 6 de septiembre, cuando Milei viajará a Las Vegas para ver el show de Florez, tal y como ha hecho en más de una ocasión cuando eran pareja.
Shaw señaló, además, que el primer mandatario es un "fanático" de la artista, sugiriendo que la admiración podría ser un factor clave en su relación que, ahora, tiene una segunda oportunidad.
