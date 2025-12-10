Javier Milei celebró sus dos años de gobierno: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO"

La líder opositora venezolana, pese a haber intentado viajar en condiciones extremas, no pudo estar presente en el acto por motivos de seguridad.

En tanto, el mandatario argentino asistió a la ceremonia acompañado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Dos años de Javier Milei: los principales indicadores económicos y proyecciones

En C5N realizaron un análisis de números y datos que arrojó la gestión de Milei en estos dos primeros años. La información contiene no solo indicadores conocidos sino también algunas proyecciones.

Salario real registrado: -5,5%

Salario mínimo, vital y móvil: -33,8%

Jubilación (haber mínimo y bono): -18,40%

Producto manufacturero: -5,2%

PBI: 3,10%

Tasa de desocupación: aumento del 1,9 puntos por trimestre

Tasa de informalidad: aumento de 0,6 puntos

Inflación mensual: -10,5 puntos (en comparación con noviembre de 2023)

Pobreza: -8,5% puntos (en comparación con el primer semestre de 2023)

Deuda externa: 7,4%

Embed - SE CUMPLEN DOS AÑOS DE LA LLEGADA DE JAVIER MILEI AL GOBIERNO