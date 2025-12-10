Javier Milei celebró sus dos años de gobierno: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO"
El mandatario compartió un breve mensaje y una foto acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Este 10 de diciembre se cumplen dos años del inicio de la gestión del presidente Javier Milei y el mandatario decidió celebrarlo con un escueto mensaje a través de las redes sociales.
“¡Muchas gracias por estos dos años!”, publicó Milei este miércoles por la mañana en su cuenta personal de la red social X.
El mensaje de agradecimiento estuvo acompañado por una dedicatoria puntual a su partido, La Libertad Avanza, así como también agregó su ya típica frase de festejo: “Viva la libertad carajo”.
Para graficar la celebración de sus primeros dos años de mandato, Milei optó por elegir una foto del día de su asunción, el 10 de diciembre de 2023, cuando estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien mencionó en el posteo.
El presidente Javier Milei se encuentra este miércoles en Noruega, donde participó del acto de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, realizado en el Ayuntamiento de Oslo.
La líder opositora venezolana, pese a haber intentado viajar en condiciones extremas, no pudo estar presente en el acto por motivos de seguridad.
En tanto, el mandatario argentino asistió a la ceremonia acompañado junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Dos años de Javier Milei: los principales indicadores económicos y proyecciones
En C5N realizaron un análisis de números y datos que arrojó la gestión de Milei en estos dos primeros años. La información contiene no solo indicadores conocidos sino también algunas proyecciones.
- Salario real registrado: -5,5%
- Salario mínimo, vital y móvil: -33,8%
- Jubilación (haber mínimo y bono): -18,40%
- Producto manufacturero: -5,2%
- PBI: 3,10%
- Tasa de desocupación: aumento del 1,9 puntos por trimestre
- Tasa de informalidad: aumento de 0,6 puntos
- Inflación mensual: -10,5 puntos (en comparación con noviembre de 2023)
- Pobreza: -8,5% puntos (en comparación con el primer semestre de 2023)
- Deuda externa: 7,4%
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario