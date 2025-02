Javier Milei cenará con sus íntimos tras la apertura de sesiones del Congreso: Villarruel no está invitada

Los invitados son los mismos convocados a la Quinta de Olivos para el ágape de fin del año pasado, que se desarrolló el 27 de diciembre último con la presencia de los ministros del gabinete más el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En concreto, alrededor de la mesa encabezada por Milei se sentarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Luis Petri (Defensa).

milei reunion de gabinete El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con los principales funcionarios del Gobierno

Obviamente, también están invitados, además de Menem, la infaltable “Jefe” y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el inefable asesor presidencial Santiago Caputo, y el vocero Manuel Adorni.

Y también obviamente no contarán con la compañía de Victoria Villarruel, que ha emprendido un camino sin retorno para alejarse del círculo más cerrado que rodea al Presidente. Ahora, Milei mantiene una relación “tensa” con quien fuera su principal política.

De acuerdo a fuentes libertarias, la vicepresidenta como titular del Senado será quien reciba al sábado próximo al jefe de Estado a su ingreso al Congreso, pero todo se limitará a “un trato meramente protocolar”.

Milei y Villarruel siguen enfrentados

No podía ser más: en una reciente entrevista, Milei aseguró que Villarruel "en muchas cosas está más cerca de la casta" que del programa anarcocapitalista que lleva adelante desde el Ejecutivo.

También sostuvo que la vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete”, remarcó Milei.

Lo cierto, sin embargo, es que no se trataría de una decisión de la exaliada presidencial sino de una imposición de Casa Rosada: Villarruel no es invitada a ninguna reunión formal o no formal que convoque el Poder Ejecutivo.