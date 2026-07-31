Javier Milei criticó a la Selección Argentina por la bandera de las Malvinas son argentinas
El presidente Javier Milei cuestionó a los jugadores por exhibir la bandera de Malvinas tras ganarle a Inglaterra. "Es un juego", aseguró en una entrevista.
Durante una reciente entrevista televisiva, el presidente Javier Milei apuntó duramente contra los jugadores de la Selección Argentina de fútbol. El mandatario libertario cuestionó la decisión del plantel de exhibir una bandera en reclamo por las Islas Malvinas luego de haberle ganado un partido a Inglaterra.
La anécdota de Javier Milei y su mensaje para la Selección Argentina
En un mano a mano con la periodista Mariana Brey para el canal Telefe, el jefe de Estado reflexionó sobre el episodio que involucró al combinado nacional y fue tajante. "No hay que mezclar el agua con el aceite", sentenció el presidente para dejar en claro su absoluta disconformidad con el gesto político en el ámbito deportivo.
Para graficar su postura, el líder libertario recurrió a una vieja anécdota del reconocido cantante Elvis Presley. "En un reportaje le preguntan por la guerra de Vietnam y él dice 'yo no opino de política, soy alguien que se dedica al entretenimiento'. No está bueno mezclar", detalló para argumentar su posición sobre el histórico reclamo por Malvinas.
Finalmente, reafirmó su visión sobre el fútbol y los conflictos diplomáticos al señalar que "es un deporte, es un juego", y aseguró que el propio entrenador del equipo nacional, Lionel Scaloni, también se había manifestado en esa misma línea para evitar mayores polémicas tras vencer a Inglaterra.
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