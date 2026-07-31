Javier Milei criticó a la Selección Argentina por la bandera de las Malvinas son argentinas

La anécdota de Javier Milei y su mensaje para la Selección Argentina

En un mano a mano con la periodista Mariana Brey para el canal Telefe, el jefe de Estado reflexionó sobre el episodio que involucró al combinado nacional y fue tajante. "No hay que mezclar el agua con el aceite", sentenció el presidente para dejar en claro su absoluta disconformidad con el gesto político en el ámbito deportivo.