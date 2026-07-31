Diego Santilli cruzó a Victoria Villarruel tras sus críticas a Javier Milei: "Que dé un paso al costado"

Las publicaciones de la vicepresidenta fueron en respuesta a un mensaje difundido en redes sociales Lemoine, que el propio Presidente reposteó en su cuenta oficial. En ese texto, la legisladora sostenía que la titular de la Cámara alta y la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano mantienen vínculos con el peronismo y actuaron como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al mandatario.

Ante esta situación, Villarruel dijo que ese posteo constituía una “locura galopante” replicada por el jefe de Estado y consideró: “Parece contagioso el delirio”.

Diego Santilli apoyó la reforma de la carta Orgánica del BCRA

En ese contexto, Santilli respaldó la iniciativa oficial y destacó que el proyecto establece como misión central del Banco Central preservar el valor de la moneda y prohíbe de manera explícita la emisión monetaria para financiar al Estado nacional, las provincias o los municipios.

"Basta de remarcar los precios todas las semanas. Basta de volver a los controles de precios. Basta de volver a un Banco Central con 15.000 millones de reservas negativas", planteó el funcionario, en línea con el diagnóstico económico presentado por Milei durante su discurso.

Santilli también defendió los cambios previstos para la conducción del organismo. Según explicó, el proyecto busca reforzar la protección del titular del Banco Central frente a eventuales presiones políticas al establecer que su remoción requiera el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, cuando hasta ahora esa mayoría era necesaria únicamente en el Senado.

Sin embargo, rechazó que la independencia del Banco Central sea el concepto central de la reforma. "¿Por qué en todo el discurso no aparece una palabra o una frase 'independencia del Banco Central'? Porque es una tontera. Muchos hablaron de la independencia del Banco Central, pero nunca la ejecutaron", afirmó.

El jefe de Gabinete también se refirió al denominado "grillete fiscal", otro de los ejes del paquete anunciado por Milei. La iniciativa contempla un mecanismo de cierre temporal de la administración pública ante un escenario de déficit sostenido y establece que, en determinadas circunstancias, podrían suspenderse los salarios de funcionarios políticos, incluidos legisladores, ministros, secretarios, subsecretarios y el propio Presidente.

Según explicó Santilli, quedarían exceptuados del mecanismo las jubilaciones y pensiones, las fuerzas de seguridad y armadas, la salud y la educación. "Que el desequilibrio lo pague la política y no lo pague el ciudadano", resumió.