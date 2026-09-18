Javier Milei desembarcó en territorio bonaerense para visitar empresas de Bahía Blanca
El Presidente recorrió este viernes varios megaproyectos productivos adheridos al RIGI en el marco de la campaña electoral hacia su eventual reelección en 2027.
Lanzado por completo a la campaña por la reelección, Javier Milei visitó este viernes Bahía Blanca para recorrer distintos emprendimientos productivos beneficiados por el RIGI, como las instalaciones de Compañía Mega SA y el predio donde Louis Dreyfus Company construirá una nueva planta de molienda para el procesamiento de semillas oleaginosas.
En este último caso y según se informó oficialmente, el proyecto contempla una inversión de US$400 millones y tendrá una capacidad industrial de hasta 4.000 toneladas por día de procesamiento de girasol y soja, convirtiéndose en una de las plantas de molienda de semillas de girasol más grandes del mundo.
En lo que respecta a Mega SA, dedicada a agregar valor al gas natural de Vaca Muerta a través de la separación y el fraccionamiento de sus componentes ricos, el Presidente recibió detalles sobre el proyecto de expansión de la empresa incorporada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La empresa prevé invertir más de US$365 millones para ampliar su capacidad productiva y potenciar la exportación de hidrocarburos, con un proyecto que permitirá incrementar en 27% su capacidad de procesamiento y generar 770 empleos directos e indirectos.
Acompañado por su inseparable Karina Milei, el jefe de Estado también sobrevoló los terrenos contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía avanzará con la construcción de su nueva planta de urea, también tras su adhesión al RIGI, con una inversión estimada de US$2.700 millones.
Se trata de un paso adelante del libertario en el marco del proyecto que lo desvela: lograr su reelección el año próximo, para lo cual avanza en visitas a lugares cerrados del “territorio enemigo” gobernado por Axel Kicillof.
Además de la secretaria general de la Presidencia, con Milei estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado nacional Sebastián Pareja, su armador político partidario en territorio bonaerense.
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