Javier Milei desembarcó en territorio bonaerense para visitar empresas de Bahía Blanca

Javier Milei visitó Bahía Blanca.

Se trata de un paso adelante del libertario en el marco del proyecto que lo desvela: lograr su reelección el año próximo, para lo cual avanza en visitas a lugares cerrados del “territorio enemigo” gobernado por Axel Kicillof.

Además de la secretaria general de la Presidencia, con Milei estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado nacional Sebastián Pareja, su armador político partidario en territorio bonaerense.