Javier Milei, en el AmCham Summit ante empresarios: "Tarde o temprano, las cosas van a funcionar"

La AmCham funciona como un puente entre el sector privado y el público. Su objetivo es promover el libre comercio, la transparencia y la inversión extranjera. Representa a más de 700 empresas que aportan una parte significativa del PBI argentino y generan miles de empleos.

Quiénes más participan

Por los paneles del Centro de Convenciones de Buenos Aires ya pasaron o están presentes figuras como:

Luis Caputo (Ministro de Economía).

Horacio Rosatti (Presidente de la Corte Suprema).

Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño).

Gobernadores de diversas provincias y CEOs de las empresas más grandes del país (como JP Morgan, Chevron y Aeropuertos Argentina).