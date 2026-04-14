Javier Milei, en el AmCham Summit ante empresarios: "Tarde o temprano, las cosas van a funcionar"
Con una Argentina en crisis, donde aumenta todo menos los salarios, el Presidente disertó en el AmCham Summit 2026, con dardos al kirchnerismo.
Javier Milei no logró llevar demasiada tranquilidad, ni a los empresarios ni a la población en general, con sus palabras en el evento AmCham Summit 2026, donde aseguró que "lo importante no es discutir dos dígitos más, dos dígitos menos, sino saber que la inflación hacia adelante va a bajar", en torno al dato de marzo que el INDEC lanzó este martes.
Seguidamente y para defenderse del desastre económico que atraviesa la Argentina, agregó: "La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo, sabe que no quiere volver al pasado y que, si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano, las cosas van a funcionar", lanzando, por supuesto, críticas al kirchnerismo.
El discurso de Javier Milei:
Qué es la AmCham y de qué trata el evento donde está Milei
La AmCham es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que agrupa a las empresas estadounidenses que operan en el país (y a muchas locales con fuertes vínculos con EE. UU.).
Este martes se está llevando a cabo el AmCham Summit 2026, bajo el lema "Una Argentina federal en desarrollo". Este evento es considerado uno de los foros de negocios más importantes del año porque reúne al círculo rojo (empresarios, políticos y jueces) para discutir el rumbo económico.
La AmCham funciona como un puente entre el sector privado y el público. Su objetivo es promover el libre comercio, la transparencia y la inversión extranjera. Representa a más de 700 empresas que aportan una parte significativa del PBI argentino y generan miles de empleos.
Quiénes más participan
Por los paneles del Centro de Convenciones de Buenos Aires ya pasaron o están presentes figuras como:
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Luis Caputo (Ministro de Economía).
Horacio Rosatti (Presidente de la Corte Suprema).
Jorge Macri (Jefe de Gobierno porteño).
Gobernadores de diversas provincias y CEOs de las empresas más grandes del país (como JP Morgan, Chevron y Aeropuertos Argentina).
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