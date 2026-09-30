Ley de Tierras: la oposición anunció el llamado a una sesión para derogar el DNU de Javier Milei

El texto cuenta además con un antecedente político clave: el Senado ya le había otorgado media sanción a su derogación en marzo de 2024, en una votación que reunió 42 voluntades a favor y 25 en contra.

Del otro lado, el oficialismo evalúa como contraestrategia la presentación de un proyecto específico que busque blindar los efectos del DNU y ratifique exclusivamente la caída de las restricciones sobre la titularidad extranjera de tierras rurales.