Ley de Tierras: la oposición anunció el llamado a una sesión para derogar el DNU de Javier Milei
Legisladores de la oposición comenzaron a presionar para intentar derogar de forma definitiva el decreto que premite a permitir que extranjeros compren tierras sin los límites.
Tras el revés judicial que dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba la desregulación, el arco opositor en la Cámara de Diputados ya se movilizó y legisladores de distintos bloques anunciaron que convocarán a una sesión especial para intentar derogar de forma definitiva el DNU 70/2023.
El anuncio se formalizó este miércoles luego de una reunión que diputados de Unión por la Patria mantuvieron con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata —impulsores originales del amparo contra la normativa—.
Consenso multipartidario y fecha tentativa
El rechazo a la vigencia del decreto no se limita al bloque principal de la oposición. Según trascendió, espacios como Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica acordaron los lineamientos generales y ya discuten el armado de los consensos necesarios para fijar el día del recinto.
Debido a la agenda de viajes internacionales que distintos legisladores tienen prevista para la próxima semana, la fecha elegida apunta al martes 14 de octubre, anticipándose al debate de otros proyectos sensibles en agenda, como las iniciativas sobre discapacidad y morosidad.
“Tenemos una sola bala. Tenemos que hablar con las provincias para ver qué intereses les toca el DNU y hacerlos sentar ese día”, sintetizó una fuente legislativa disidente, dejando en claro que la estrategia pasará por tejer acuerdos territoriales en torno a los múltiples aspectos desregulados por el decreto —como la eliminación del Instituto Nacional de la Yerba Mate y modificaciones económicas de impacto regional—.
El texto cuenta además con un antecedente político clave: el Senado ya le había otorgado media sanción a su derogación en marzo de 2024, en una votación que reunió 42 voluntades a favor y 25 en contra.
Del otro lado, el oficialismo evalúa como contraestrategia la presentación de un proyecto específico que busque blindar los efectos del DNU y ratifique exclusivamente la caída de las restricciones sobre la titularidad extranjera de tierras rurales.
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