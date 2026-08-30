Javier Milei encabezará el cierre de la cumbre liberal global en Buenos Aires

El evento reunirá en la capital argentina a referentes de tres instituciones de pensamiento liberal: el Archbridge Institute, la Fundación Libertad y Progreso y la revista Reason. La organización prevé dos jornadas de debate centradas en el avance de las ideas de libertad en Argentina y en el conjunto de las Américas, según detallaron los voceros del encuentro.

Entre los oradores confirmados figuran, además de los funcionarios nacionales, académicos y consultores del sector privado que analizarán el rumbo económico de la región. Los organizadores destacaron que la cumbre buscará generar una conversación clave para comprender las transformaciones en curso en el continente, con especial foco en el proceso argentino.