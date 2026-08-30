Javier Milei encabezará el cierre de la cumbre liberal global en Buenos Aires
El Presidente reaparecerá en público para clausurar el encuentro que reúne a académicos, intelectuales y empresarios del liberalismo de toda la región.
El presidente Javier Milei tendrá a su cargo el discurso de clausura este miércoles en la cumbre internacional que congrega en Buenos Aires a académicos, intelectuales y empresarios del liberalismo.
El foro, programado para el martes 1 y miércoles 2 de septiembre, servirá como espacio de encuentro para referentes globales del sector y marcará el retorno del mandatario a las exposiciones públicas.
Durante ambas jornadas expondrán los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno; y el senador Agustín Monteverde, junto a otros integrantes del Gabinete y técnicos económicos.
La Fundación Libertad y Progreso difundió: "Vientos de Cambio llega a Buenos Aires. Los días 1 y 2 de septiembre, Archbridge Institute, Libertad y Progreso y Reason se unen para debatir la visión que está redefiniendo a la región: el avance de la libertad en Argentina y las Américas". Los organizadores agregaron que el encuentro será "dos días, una conversación clave para entender hacia dónde va el continente".
La intervención del jefe de Estado en el foro internacional buscará reafirmar los ejes centrales del programa económico del Ejecutivo ante un auditorio de especialistas extranjeros, consultores privados y dirigentes del arco liberal regional.
El evento reunirá en la capital argentina a referentes de tres instituciones de pensamiento liberal: el Archbridge Institute, la Fundación Libertad y Progreso y la revista Reason. La organización prevé dos jornadas de debate centradas en el avance de las ideas de libertad en Argentina y en el conjunto de las Américas, según detallaron los voceros del encuentro.
Entre los oradores confirmados figuran, además de los funcionarios nacionales, académicos y consultores del sector privado que analizarán el rumbo económico de la región. Los organizadores destacaron que la cumbre buscará generar una conversación clave para comprender las transformaciones en curso en el continente, con especial foco en el proceso argentino.
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