¿Qué dijo el vocero, Adrián Ravier, sobre la recesión y la morosidad familiar?

Finalmente, el vocero salió en defensa del Presidente frente a sus cruces con periodistas. Destacó la "ética pura" de Milei y consideró que su reacción ante lo que percibe como actos de mala fe es una muestra de su transparencia.

Semanas atrás, Ravier afirmó en conferencia en la Casa Rosada: "Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen", en referencia a la inacción del Gobierno ante los índices récord de morosidad en familias argentinas.

"Nosotros pensamos que cuando vuelve el crédito a la Argentina puede llegar a darse este problema de que vuelvan las moras. Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero, en la tasa de interés, esto generó una situación en la cual la economía se resiente", señaló el funcionario en aquella oportunidad.