¿Qué dijo el vocero, Adrián Ravier, sobre la recesión y la morosidad familiar?
El vocero presidencial defendió la gestión de Milei, minimizó los reclamos por el empleo y aseguró que los indicadores financieros comenzarán a mejorar hacia 2027.
El vocero Adrián Ravier salió al cruce de las críticas opositoras y defendió el rumbo económico del Gobierno. En una entrevista con Radio Led, el funcionario negó que exista una crisis y rechazó los pronósticos negativos sobre el empleo.
"Los cuestionamientos responden a una mirada muy mediática y muy mentirosa", sostuvo Ravier, y pidió paciencia con los plazos de la transformación. Según su análisis, una moneda estable, una economía abierta y mayor competencia generarán incentivos para el trabajo y mejorarán los salarios reales.
El portavoz también se refirió al incremento de los atrasos en los créditos y lo relativizó al compararlo con la inflación previa: "Antes discutíamos más del 200% de inflación. Hoy discutimos moras en los créditos". En ese sentido, pronosticó una pronta reversión: "Las moras ya llegaron a un límite y van a empezar a bajar", afirmó, confiado en que los acuerdos entre deudores y acreedores facilitarán la refinanciación.
Para respaldar su diagnóstico, Ravier mencionó datos del sector turístico y aseguró que, según le transmitió Daniel Scioli, la ocupación hotelera alcanzó entre el 90% y el 95% en casi todos los destinos del país durante las vacaciones de invierno.
El funcionario reconoció que el oficialismo puede dar una imagen poco sensible cuando enumera sus logros, pero insistió en que el país está mejor y planteó que los votantes deberían llegar a las próximas elecciones con una percepción concreta de estabilidad, orden y seguridad.
Finalmente, el vocero salió en defensa del Presidente frente a sus cruces con periodistas. Destacó la "ética pura" de Milei y consideró que su reacción ante lo que percibe como actos de mala fe es una muestra de su transparencia.
Semanas atrás, Ravier afirmó en conferencia en la Casa Rosada: "Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen moras y que con eso paguen", en referencia a la inacción del Gobierno ante los índices récord de morosidad en familias argentinas.
"Nosotros pensamos que cuando vuelve el crédito a la Argentina puede llegar a darse este problema de que vuelvan las moras. Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero, en la tasa de interés, esto generó una situación en la cual la economía se resiente", señaló el funcionario en aquella oportunidad.
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