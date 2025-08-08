El primer spot de La Libertad Avanza para la campaña bonaerense apunta directo al kirchnerismo
El espacio libertario lanzó un video que apela al rechazo del oficialismo provincial y convoca a “un grito de libertad” en las urnas.
La campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires ya tiene su primera gran señal audiovisual por parte de La Libertad Avanza (LLA). Tras la tradicional foto de Javier Milei junto a los candidatos bonaerenses en La Matanza, el espacio lanzó un spot con un mensaje fuerte y directo contra el kirchnerismo, con el lema “Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo”.
El video arranca con imágenes emblemáticas de la provincia -su bandera, el campo y la costa- mientras una voz en off describe la situación crítica que atraviesa el distrito: “Una tierra rica que podría haber sido un paraíso, pero que la convirtieron en un infierno. La provincia con más homicidios, más robos, más miedo. Año tras año todo está peor”.
El clip muestra escenas reales de protestas contra la inseguridad y robos, enfatizando que el único responsable de esta situación es el kirchnerismo, “un aparato que hace décadas está saqueando la política, que concibe la política como un negocio personal para enriquecerse”.
Además, denuncian que el oficialismo provincial “solo ve a los bonaerenses como presas para exprimir impuestos, despilfarra el dinero público y lo reparte entre sus amigos. Ya fracasaron y nos hundieron en la miseria”.
El spot subraya que, tras perder la presidencia nacional ante el mandatario libertario, el kirchnerismo se refugió en la provincia como “un aguantadero político” y armó una elección separada para el 7 de septiembre “para salvarse y seguir arruinándonos la vida”.
Con la clásica tipografía blanca, negra y roja, el video concluye con imágenes de Milei y el llamado a votar con la consigna: “Que cada boleta violeta sea un grito de libertad. Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo”.
