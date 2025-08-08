El primer spot de La Libertad Avanza para la campaña bonaerense apunta directo al kirchnerismo

La campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires ya tiene su primera gran señal audiovisual por parte de La Libertad Avanza (LLA). Tras la tradicional foto de Javier Milei junto a los candidatos bonaerenses en La Matanza, el espacio lanzó un spot con un mensaje fuerte y directo contra el kirchnerismo, con el lema “Nunca más a la inseguridad, corrupción y clientelismo”.