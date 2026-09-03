Javier Milei habló del "declive" del Reino Unido y el "futuro floreciente" de la Argentina
El Presidente se refirió al reclamo por la soberanía en Malvinas y subrayó que “en el mundo corren vientos favorables a nuestro reclamo”.
Envalentonado con las recientes declaraciones de Donald Trump, vinculadas a un eventual retiro de su apoyo a la presencia británica en las Islas Malvinas, Javier Milei habló en cadena nacional de la “causa nacional” que representa el reclamo de soberanía argentina sobre el archipiélago.
En se sentido, dijo que “durante los últimos tres años nuestro Gobierno ha impulsado nuestro reclamo a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país”, señalando que “hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido”.
Recalcó además que “en el mundo corren vientos favorables a nuestro reclamo”, en relación a las declaraciones de Trump, quien reconoce que “en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales en una posición de relevancia estratégica que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”.
El Presidente también se refirió a la situación que, según su parecen, atraviesan nuestro país y el europeo: “En el Reino Unido enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que difícilmente tengan solución”, por lo cual “ellos recorren un camino de declive”, aseguró, mientras que “el futuro de Argentina es floreciente y va prevalecer”.
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