Javier Milei habló del "declive" del Reino Unido y el "futuro floreciente" de la Argentina

En se sentido, dijo que “durante los últimos tres años nuestro Gobierno ha impulsado nuestro reclamo a partir de la nueva relevancia geopolítica de nuestro país”, señalando que “hemos obtenido 18 resoluciones y declaraciones de organismos y foros internacionales en apoyo a nuestro reclamo y presentado más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales del Reino Unido”.