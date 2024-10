Javier Milei habló con el perro Thor en medio de su discurso en el Foro Económico Mundial

La Secretaria de Presidencia concurrió con el can al evento que se desarrolla en el Palacio Libertad, y se sentó en la segunda fila para escuchar la disertación del Jefe de Estado. No obstante, a los pocos minutos el boyero de berna comenzó a incomodarse.

"Tenés razón, Thor", bromeó Milei al tiempo que argumentó: "Está diciendo que no ofendan a los perros diciendo que eran unos perros los anteriores".

El Jefe de Estado se justificó además ante los hombres y mujeres de negocios que lo escuchaban atentamente en el auditorio. "Los efectos del cumpleaños se notan", dijo entre risas.

Duras críticas de Javier Milei a la “oposición carancho”

Durante su discurso Milei le hizo un guiño a la oposición dialoguista, como el PRO, parte de la UCR y un sector del peronismo no K: “Nobleza obliga: me gustaría agradecer también al sector de la dirigencia política que no busca caranchear votos, sino que busca un verdadero cambio para el país de sus hijos y nos apoya sosteniendo nuestros vetos y nuestras reformas para garantizar el equilibrio fiscal y el crecimiento económico”.

Pero por otro lado criticó al grupo opositor que no lo apoya. “Hay otro sector de la dirigencia política, un sector que lo único que quiere es que nada cambie. Un sector que quiere seguir protegiendo sus privilegios a costa de todos los argentinos. Esa ‘oposición carancho’ dijo que nos íbamos en enero, dijo que nos íbamos en Semana Santa, dijo que nos íbamos en junio y, ahora, no saben dónde meterse, porque la motosierra sigue más prendida que nunca”.

“Si la casta política necesitó violentar derechos para que el sistema se mantenga, la Justicia lo ha avalado bajo la doctrina de que no hay nada más importante que la supervivencia del Estado y que todos los derechos de los ciudadanos están sujetos a eso. Mientras abogan por el famoso Estado de bienestar, no hacían otra cosa más que luchar por el bienestar del Estado”, aseguró.

Además señaló que: “Somos el primer Gobierno en décadas en poner los derechos de los ciudadanos por encima de las necesidades del Estado, y somos el primer Gobierno en décadas también que está retirando al Estado de la esfera privada de los ciudadanos para volver a vivir en un Estado de derecho pleno. Eso es defender las instituciones, eso es defender la República, eso es defender a los ciudadanos”.

“El modelo empobrecedor del Estado presente que se implementó en la Argentina durante tantos años, nos dejó un país en ruina, donde más de la mitad de los argentinos son pobres y con un PBI per cápita que no crece hace casi 15 años”, añadió el mandatario.

“Cuando asumimos, el régimen de déficit permanente, deuda insostenible y emisión desenfrenada que habían mantenido todos nuestros predecesores, se había agotado e íbamos camino a una hiperinflación. Además, en la dimensión social se había establecido un sistema de casta que dividía a los políticos y sus amigos del resto de la sociedad, donde unos pocos privilegiados ganaban a costa de todos los argentinos”. aseguró Milei.