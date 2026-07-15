"Con campera de la petrolera": Javier Milei anunció si viajará o no a la final del Mundial 2026

“Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido. La alegría es inmensa, una emoción infinita, imposible de describir. Sabía que lo podíamos dar vuelta”, analizó el Presidente y agregó: “Argentina lo pasó por arriba después de los cambios. Se había vuelto una situación muy injusta con la desventaja”.

Con la tranquilidad de saber que mantendrá su ritual intacto desde la residencia presidencial, Milei concluyó la entrevista con un deseo que comparte con millones de argentinos de cara al duelo decisivo contra la "Roja".

“El gol estaba al caer y era cuestión de tiempo. Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos para no estar sufriendo tanto”, rogó el mandatario libertario.