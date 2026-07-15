"Con campera de la petrolera": Javier Milei anunció si viajará o no a la final del Mundial 2026
Tras la épica clasificación de la Selección Argentina, el Presidente volvió a dar una entrevista radial en la que confirmó qué hará el domingo.
El presidente Javier Milei rompió el silencio tras el histórico partido de la Selección Argentina ante Inglaterra y disipó las dudas sobre su agenda para el próximo fin de semana: confirmó de manera rotunda que no viajará a los Estados Unidos y que seguirá la final ante España desde la Quinta de Olivos.
La histórica y agónica clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026 generó una ola de alegría que alcanzó la cúpula del poder político.
Detrás de su decisión de no trasladarse al MetLife Stadium no solo pesan las cuestiones de gestión, sino también una rigurosa e inquebrantable cábala que el mandatario se niega a romper bajo ninguna circunstancia.
“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos, miré todos los partidos ahí. Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos. Transpiro como condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol y no me la saqué nunca más”, confesó Milei en una entrevista radial con Gabriel Anello.
Qué dijo Javier Milei sobre el partido de la Selección Argentina
El jefe de Estado también se tomó unos minutos para analizar el desarrollo del juego en Atlanta y elogió el planteo táctico de Lionel Scaloni en el tramo final del partido, destacando la muestra de carácter del plantel para revertir el resultado adverso.
“Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido. La alegría es inmensa, una emoción infinita, imposible de describir. Sabía que lo podíamos dar vuelta”, analizó el Presidente y agregó: “Argentina lo pasó por arriba después de los cambios. Se había vuelto una situación muy injusta con la desventaja”.
Con la tranquilidad de saber que mantendrá su ritual intacto desde la residencia presidencial, Milei concluyó la entrevista con un deseo que comparte con millones de argentinos de cara al duelo decisivo contra la "Roja".
“El gol estaba al caer y era cuestión de tiempo. Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos para no estar sufriendo tanto”, rogó el mandatario libertario.
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