Javier Milei habló por primera vez a la muerte de Jorge Lanata: qué dijo

"Frente a esa situación de inmensa tristeza, yo temía (y después acerté) que cualquier opinión que hiciera fuera llenada de manera miserable y llevara a tener un manoseo de índole político sobre un ser humano que partió, con todo el dolor de los que lo querían", aseguró Milei.

Y siguió: "me parece que lo que han hecho es miserable, politizaron la muerte de un ser humano que, como todos, tiene luces y sombras".

Tras denostarlo, como a gran parte del periodismo al que ataca de manera constante, Milei destacó el trabajo de Lanata al "convertir al periodismo en un show" y su labor durante la última etapa "persiguiendo al kirchnerismo hasta por debajo de la cama".

"Hay un tema de Nino Bravo que cuenta la historia de una persona que va a despedir a una mujer en el tren. Cuando uno piensa en esas imágenes, los que iban en el tren estaban aliviados y los que estaban en el andén estaban tristes. La muerte es eso; para los que quedan acá, en el andén, es una situación de gran tristeza", aseguró.

Para luego volver a atacar a un sector del periodismo al que tildó de "miserable" por haberle recriminado el no expresarse tras el fallecimiento de Lanata el 30 de diciembre pasado. "¿Quién carajo se creen que son para exigirle a alguien opinar? Eso muestra el ombliguismo del periodismo”, lanzó y ejemplificó: "días después de Lanata partió Leo Dan y no veo que hayan pedido que todos hablen de eso. El problema son los periodistas, que creen que son el centro del mundo”.

En este mismo contexto, el mandatario libertario aseguró que si tuvo diferencias o no con Lanata "fue problema suyo" y contó una anécdota desconocida que lo unía con el periodista. "Nunca se lo manifesté y él nunca supo el gran agradecimiento que tengo. Yo estaba en la casa de mi mamá en Devoto, era domingo. Lanata había hecho una previa de que se venía un informe tremendo… Confieso que era televidente intenso de Periodismo Para Todos”, recordó y siguió: “al otro día tenía que trabajar temprano y mi mamá me dijo que me quedara y después me iba. Le dije que no porque me levantaba temprano, así que veía el programa en mi casa y después me iba a dormir”.

