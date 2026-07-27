El FMI admitió que el crecimiento está concentrado en pocos sectores y no mejora el empleo

El FMI respaldo al programa económico

Más allá de las advertencias sobre el mercado laboral, la titular del FMI volvió a expresar su respaldo a la estrategia económica de la administración de Javier Milei. Destacó la decisión de sostener el superávit fiscal, recomendó al Banco Central continuar acumulando reservas mediante la compra de dólares y consideró que, con las condiciones actuales, la Argentina no necesitará un nuevo programa de asistencia financiera del FMI.

Según sostuvo, los fundamentos de la economía muestran mayor solidez y el país estará en condiciones de afrontar los compromisos de deuda previstos para los próximos años.

La agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina

La directora gerente del FMI arribó este lunes a Buenos Aires acompañada por parte del equipo técnico que sigue el caso argentino. Su primera actividad fue una reunión en el Palacio de Hacienda con el ministro Luis Caputo, de la que también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Más tarde se trasladó a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gabinete. Por la tarde participó de un conversatorio con estudiantes en el Palacio Libertad y, por la noche, tenía prevista una cena con empresarios y referentes del sector financiero.

La agenda de la funcionaria continuará este martes con una visita a Vaca Muerta, uno de los proyectos que el Gobierno considera estratégico para incrementar el ingreso de divisas y fortalecer la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.