El FMI admitió que el crecimiento está concentrado en pocos sectores y no mejora el empleo
Kristalina Georgieva reconoció que la recuperación no es uniforme, advirtió por la informalidad laboral y sostuvo que el principal desafío es aumentar los ingresos de las familias.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reconoció que el crecimiento de la economía argentina está concentrado en apenas cuatro sectores y advirtió que esa recuperación todavía no se traduce en una mejora del mercado laboral ni de los ingresos de la población.
Tras reunirse con el ministro Luis Caputo, la titular del organismo financiero admitió que uno de los principales desafíos de la Argentina es lograr que la recuperación alcance a más sectores de la economía y tenga impacto sobre el empleo y el poder adquisitivo de las familias.
"Es el punto central de debate", afirmó, al tiempo que señaló que resulta necesario mejorar las condiciones del mercado laboral y aumentar los ingresos. En ese sentido, advirtió que "es preocupante el aumento de la informalidad laboral", ya que demuestra que el mercado de trabajo "no es lo suficientemente fuerte", más allá del desempeño de los sectores que muestran un mayor crecimiento.
Georgieva también hizo foco en la situación de las pequeñas y medianas empresas, al considerar que son fundamentales para darle sustentabilidad social al programa económico. Entre las medidas que mencionó para fortalecer la actividad, destacó la necesidad de ampliar el acceso al crédito y desarrollar el mercado de capitales para facilitar el financiamiento de las empresas.
Además, respaldó el avance de las concesiones de obras viales para reactivar la construcción y apoyó la continuidad del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno.
El FMI respaldo al programa económico
Más allá de las advertencias sobre el mercado laboral, la titular del FMI volvió a expresar su respaldo a la estrategia económica de la administración de Javier Milei. Destacó la decisión de sostener el superávit fiscal, recomendó al Banco Central continuar acumulando reservas mediante la compra de dólares y consideró que, con las condiciones actuales, la Argentina no necesitará un nuevo programa de asistencia financiera del FMI.
Según sostuvo, los fundamentos de la economía muestran mayor solidez y el país estará en condiciones de afrontar los compromisos de deuda previstos para los próximos años.
La agenda de Kristalina Georgieva en la Argentina
La directora gerente del FMI arribó este lunes a Buenos Aires acompañada por parte del equipo técnico que sigue el caso argentino. Su primera actividad fue una reunión en el Palacio de Hacienda con el ministro Luis Caputo, de la que también participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.
Más tarde se trasladó a la Casa Rosada para mantener un encuentro con el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gabinete. Por la tarde participó de un conversatorio con estudiantes en el Palacio Libertad y, por la noche, tenía prevista una cena con empresarios y referentes del sector financiero.
La agenda de la funcionaria continuará este martes con una visita a Vaca Muerta, uno de los proyectos que el Gobierno considera estratégico para incrementar el ingreso de divisas y fortalecer la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras.
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